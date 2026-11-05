एक किरदार, कई पीढ़ियां… राम बनकर पर्दे पर किसने छोड़ी सबसे गहरी छाप? ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर अब तक का सफर
Actors Who Played Lord Ram: नितेश तिवारी की फिल्म रामायण गुरुवार को देशभर में रिलीज हो गई है. फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाया है. टेलीविजन हो या भारतीय सिनेमा श्रीराम का किरदार सबसे यादगार किरदारों में से एक रहा है. कभी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि दिखाई गई, तो कभी बड़े पर्दे पर भव्य सेट और आधुनिक तकनीक के जरिए रामायण की कहानी पेश की गई. ऐसे में चलिए जानें कि किन कलाकारों की भगवान राम की भूमिका को आज भी लोग सराहते है.
पृथ्वीराज कपूर- शुरुआती दौर की राम छवि
भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म 'सीता' (1934) में भगवान राम का किरदार निभाया था. उस समय फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थीं. सीमित तकनीक के बावजूद पौराणिक कहानियों को पर्दे पर उतारना बड़ी चुनौती थी. पृथ्वीराज कपूर का यह किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास का अहम हिस्सा बन गया.
प्रेम अदीब – राम के रूप में मिली खास पहचान
साल 1943 में आई फिल्म 'राम राज्य' में प्रेम अदीब ने भगवान राम की भूमिका निभाई. उनकी शांत छवि और सरल व्यक्तित्व ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा. इस फिल्म को उस दौर की चर्चित पौराणिक फिल्मों में गिना जाता है. प्रेम अदीब की राम वाली छवि इतनी लोकप्रिय हुई कि उनकी तस्वीरें भी घरों में दिखाई देने लगीं.
एन. टी. रामा राव – दक्षिण भारतीय सिनेमा के राम
तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता एन. टी. रामा राव ने भगवान राम के किरदार को खास पहचान दिलाई. फिल्म 'लव कुश' (1963) में उनका अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया. उनकी प्रभावशाली शख्सियत, चेहरे के भाव और संवाद अदायगी ने उन्हें पौराणिक फिल्मों का बड़ा चेहरा बना दिया.
अरुण गोविल – घर-घर में पूजे जाने लगे राम
साल 1987 में रामानंद सागर की 'रामायण' ने भारतीय टेलीविजन का इतिहास बदल दिया. इसमें अरुण गोविल ने भगवान राम की भूमिका निभाई. उनकी सौम्य मुस्कान, शांत स्वभाव और प्रभावशाली अभिनय ने दर्शकों के मन में ऐसी जगह बनाई कि आज भी उन्हें राम के किरदार के लिए याद किया जाता है.
जीतेंद्र – नए दौर में राम की भूमिका
अभिनेता जीतेंद्र ने 1997 की फिल्म 'लव कुश' में भगवान राम की भूमिका निभाई. फिल्म में रामायण के उत्तरकांड की कहानी को दिखाया गया था. जीतेंद्र ने अपने अभिनय के जरिए राम के आदर्श, त्याग और मर्यादा को पर्दे पर प्रस्तुत करने की कोशिश की. उनके लिए यह भूमिका उनके फिल्मी करियर के अलग अनुभवों में से एक रही.
गुरमीत चौधरी – युवा पीढ़ी के सामने राम की नई छवि
साल 2008 में प्रसारित टीवी शो 'रामायण' में गुरमीत चौधरी ने भगवान राम की भूमिका निभाई. उनके साथ देबिना बनर्जी सीता के किरदार में नजर आईं. गुरमीत ने अपने अभिनय और व्यक्तित्व से युवा दर्शकों के बीच भी इस पौराणिक कहानी को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया.
प्रभास – आधुनिक तकनीक के साथ राम की भव्य प्रस्तुति
साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'आदिपुरुष' में प्रभास ने राघव यानी भगवान राम की भूमिका निभाई. फिल्म में बड़े बजट, विजुअल इफेक्ट्स और आधुनिक तकनीक के जरिए रामायण की कहानी पेश की गई. हालांकि फिल्म को लेकर दर्शकों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं रहीं, लेकिन प्रभास का राम के रूप में नजर आना इस किरदार के सिनेमाई सफर का एक नया अध्याय बना.