एक किरदार, कई पीढ़ियां… राम बनकर पर्दे पर किसने छोड़ी सबसे गहरी छाप? ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर अब तक का सफर

Actors Who Played Lord Ram: नितेश तिवारी की फिल्म रामायण गुरुवार को देशभर में रिलीज हो गई है. फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाया है. टेलीविजन हो या भारतीय सिनेमा श्रीराम का किरदार सबसे यादगार किरदारों में से एक रहा है. कभी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि दिखाई गई, तो कभी बड़े पर्दे पर भव्य सेट और आधुनिक तकनीक के जरिए रामायण की कहानी पेश की गई. ऐसे में चलिए जानें कि किन कलाकारों की भगवान राम की भूमिका को आज भी लोग सराहते है.