मेकर्स ने पानी की तरह बहाया पैसा: रामायण के कलाकारों की सैलरी जानकर कहेंगे- ‘बॉलीवुड में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ!’

Ramayana Fees and Budget: सिनेमा के गलियारों में इन दिनों अगर किसी सबसे बड़े और महंगे प्रोजेक्ट की चर्चा है, तो वो है निर्देशक नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटिड फिल्म ‘रामायण’. इस मेगा-बजट फिल्म को लेकर फैंस के बीच दीवानगी का आलम यह है कि इससे जुड़ा हर छोटा-पढ़ा अपडेट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है. करीब 4000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बन रही यह फिल्म दो भागों में रिलीज होने जा रही है- पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में बड़े पर्दे पर तहलका मचाएगा. फिल्म की स्टार कास्ट बेहद दमदार है, जिसमें भगवान राम से लेकर रावण और हनुमान तक के किरदारों के लिए बड़े-बड़े नाम शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए इन सितारों ने कितनी भारी-भरकम फीस वसूली है? आइए जानते हैं किस कलाकार ने अपनी एक्टिंग के लिए कितने करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.