Ramayan Star Cast Fees: रणबीर कपूर ने ली ‘राम’ के किरदार के लिए इतनी ज्यादा फीस; साई पल्ल्वी, यश ने भी की मोटी कमाई

Ramayan Star Cast Fees: 24 जुलाई को ‘रामायण’ फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है. हर कोई इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इसी बीच फिल्म के स्टार कास्ट द्वारा ली गई फीस भी सुर्ख़ियों में है. जानकारी के अनुसार इस फिल्म के लिए सभी कलाकारों ने मोटी फीस ली है. आइये जानते हैं किस एक्टर और एक्ट्रेस ने कितनी फीस ली है!