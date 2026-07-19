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Ramayan Star Cast Fees: रणबीर कपूर ने ली ‘राम’ के किरदार के लिए इतनी ज्यादा फीस; साई पल्ल्वी, यश ने भी की मोटी कमाई

Ramayan Star Cast Fees: 24 जुलाई को ‘रामायण’ फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है. हर कोई इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इसी बीच फिल्म के स्टार कास्ट द्वारा ली गई फीस भी सुर्ख़ियों में है. जानकारी के अनुसार इस फिल्म के लिए सभी कलाकारों ने मोटी फीस ली है. आइये जानते हैं किस एक्टर और एक्ट्रेस ने कितनी फीस ली है!


By: Shivangi Shukla | Published: July 19, 2026 1:53:36 PM IST

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रणबीर कपूर - Photo Gallery
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रणबीर कपूर

रामायण में रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में हैं और राम का किरदार निभा रहे हैं. जानकारी के अनुसार उन्होंने फिल्म के लिए फीस ली है. बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर ने राम के रोल के लिए 150 करोड़ रु. फीस के तौर पर लिए हैं. ये फीस रामायण के दोनों भाग को मिलाकर है.

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साई पल्लवी

साईं पल्लवी फिल्म में राम की पत्नी देवी सीता का किरदार निभा रही हैं. जानकारी के अनुसार उन्होंने दोनों पार्ट्स को मिलाकर 12 करोड़ रु. फीस के तौर पर लिए हैं. हाल ही में एक कार्यक्रम में साई पल्लवी ने खुलासा किया कि उन्होंने 'सीता' का किरदार निभाने के लिए खुद को शुद्ध रखने का पूरा प्रयास किया है.

यश - Photo Gallery
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यश

'Toxic' एक्टर यश 'रामायण' में रावण का किरदार निभा रहे हैं. खबरों के अनुसार रणबीर कपूर के बाद सबसे ज्यादा फीस यश ने ही ली है. उन्होंने रावण के किरदार के लिए 100 करोड़ रु. लिए हैं.

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रामायण में 'हनुमान' का किरदार सनी देओल निभा रहे हैं. खबरों के अनुसार उन्होंने फिल्म के दोनों पार्ट के लिए कुल 40 करोड़ रु. फीस के तौर पर लिए हैं.

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रवि दुबे

रवि दुबे फिल्म में राम के छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. जानकारी के अनुसार उन्होंने इस फिल्म के प्रत्येक भाग के लिए लगभग 4 से 6 करोड़ रु. फीस के तौर पर लिए हैं.

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