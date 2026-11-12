Ramayana: बहन बनी सौतन, 3 दिन तक सड़ती रही लाश! रामायण में किया मंथरा का रोल, असल जिंदगी में दर्दभरा था जीवन

Lalita Pawar Life Story: रामायण में मंथरा का नाम आते ही एक ऐसी महिला की तस्वीर सामने आती है, जिसने अपनी चालों से राम के वनवास की कहानी में अहम भूमिका निभाई. रणबीर कपूर की रामायण में इस किरदार को शीबा चड्ढा ने काफी बेहतरीन तरीके से निभाया है, लेकिन इन सबके बीच आज भी शायद दिलों में रामानंद सागर की रामायण में मंथरा यानी ललिता पावर है. पर्दे पर षड्यंत्र रचने वाली इस अभिनेत्री की असल जिंदगी धोखे और अकेलेपन से भरी थी. पति ने उनकी ही सगी बहन से शादी कर ली और जिंदगी के आखिरी दिनों में वह बेहद अकेली रह गईं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें ललिता पावर की कुछ अनकहे किस्से.