Ramayana: बहन बनी सौतन, 3 दिन तक सड़ती रही लाश! रामायण में किया मंथरा का रोल, असल जिंदगी में दर्दभरा था जीवन
Lalita Pawar Life Story: रामायण में मंथरा का नाम आते ही एक ऐसी महिला की तस्वीर सामने आती है, जिसने अपनी चालों से राम के वनवास की कहानी में अहम भूमिका निभाई. रणबीर कपूर की रामायण में इस किरदार को शीबा चड्ढा ने काफी बेहतरीन तरीके से निभाया है, लेकिन इन सबके बीच आज भी शायद दिलों में रामानंद सागर की रामायण में मंथरा यानी ललिता पावर है. पर्दे पर षड्यंत्र रचने वाली इस अभिनेत्री की असल जिंदगी धोखे और अकेलेपन से भरी थी. पति ने उनकी ही सगी बहन से शादी कर ली और जिंदगी के आखिरी दिनों में वह बेहद अकेली रह गईं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें ललिता पावर की कुछ अनकहे किस्से.
9 साल की उम्र में ललिता पावर ने शुरू की एक्टिंग
18 अप्रैल, 1916 को नासिक में जन्मी ललिता पवार ने सिर्फ़ 9 साल की उम्र में फ़िल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. सात दशकों के करियर में उन्होंने 700 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया. शुरुआत में, वह हीरोइन थीं और अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं.
एक थप्पड़ ने कैसे बदल दिया ललिता पावर का करियर?
फ़िल्म जंग-ए-आज़ादी की शूटिंग के दौरान, एक सीन में ज़ोरदार थप्पड़ लगने से उनकी बाईं आंख बुरी तरह डैमेज हो गई. उनके लुक में आए इस बदलाव के बाद, उन्हें हीरोइन के रोल मिलने बंद हो गए. बाद में उन्होंने कैरेक्टर और विलेन के रोल में अपनी पहचान बनाई.
ललिता पावर की अपनी बहन ही उनकी सौतन बन गईं
ललिता पवार की पहली शादी फ़िल्म प्रोड्यूसर गणपतराव पवार से हुई थी. हालांकि, बाद में उन्हें पता चला कि उनके पति का उनकी छोटी बहन के साथ अफ़ेयर चल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गणपतराव ने उनकी बहन से दूसरी शादी की. इस धोखे के बाद, ललिता ने उनसे तलाक़ ले लिया.
ललिता पावर ने किससे की दूसरी शादी?
पहली शादी टूटने के बाद, ललिता ने प्रोड्यूसर राजप्रकाश गुप्ता से शादी की. उनका एक बेटा हुआ, जय पवार. उन्होंने अपनी ज़िंदगी फिर से बनाने की कोशिश की और फिल्मों में एक्टिव रहीं.
आखिरी दिनों में ललिता पावर बीमारी और अकेलापन से जुझी
1990 के दशक में, ललिता पवार कैंसर से जूझने लगीं. वह पुणे में अपने घर चली गईं. उस समय, उनके पति हॉस्पिटल में थे, और उनका बेटा मुंबई में रहता था. अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में वह काफी अकेली पड़ गई थीं.
तीन दिन तक घर में रहा ललिता पावर का शव
ललिता पवार का 24 फरवरी, 1998 को 81 साल की उम्र में निधन हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका शव करीब तीन दिन तक घर में ही रहा. जब उनके बेटे को फोन कॉल्स का जवाब नहीं मिला, तो पुलिस ने दरवाज़ा खोला और एक्ट्रेस की मौत का पता चला. मंथरा के रोल से अमर हुईं ललिता की ज़िंदगी का अंत बहुत दर्दनाक था.