Ramadan Diet: रमजान है रहना है हेल्थी? तो इन चीजों को खाने से बचें, जानें सेहरी से लेकर इफ्तार तक का डाइट प्लान

Ramadan Diet: मुसलमानों के लिए सबसे खुशहाल और बड़ा त्यौहार रमज़ान का महीना शुरू हो गया है. आज सुबह अधिकतर मुसलमानों ने पहली सेहरी की और रोज़ा रखा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रमज़ान के पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग 30 दिन तक रोज़ा रखते हैं. रोज़ा रखने वालों को अपने खाने-पीने पर खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है. रोज़े के दौरान दिन में कुछ भी खाया-पिया नहीं जाता है. खाना सिर्फ़ इफ्तार और सेहरी के बीच में ही खाया जाता है. इफ्तार से सेहरी तक जितना हो सके पानी पीने की सलाह दी जाती है. डॉक्टरों का कहना है कि रोज़े के दौरान पूरी नींद न लेने से आप बीमार पड़ सकते हैं. डॉक्टर रोज़े के दौरान अपने खाने-पीने पर खास ध्यान देने की सलाह देते हैं. इस दौरान फालतू चीज़ें खाने से बचना चाहिए. चलिए जान लेते हैं रामज़ानों में रोजदारों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?