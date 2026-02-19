  • Home>
  • Ramadan Diet: रमजान है रहना है हेल्थी? तो इन चीजों को खाने से बचें, जानें सेहरी से लेकर इफ्तार तक का डाइट प्लान

Ramadan Diet: रमजान है रहना है हेल्थी? तो इन चीजों को खाने से बचें, जानें सेहरी से लेकर इफ्तार तक का डाइट प्लान

Ramadan Diet: मुसलमानों के लिए सबसे खुशहाल और बड़ा त्यौहार रमज़ान का महीना शुरू हो गया है. आज सुबह अधिकतर मुसलमानों ने पहली सेहरी की और रोज़ा रखा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रमज़ान के पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग 30 दिन तक रोज़ा रखते हैं. रोज़ा रखने वालों को अपने खाने-पीने पर खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है. रोज़े के दौरान दिन में कुछ भी खाया-पिया नहीं जाता है. खाना सिर्फ़ इफ्तार और सेहरी के बीच में ही खाया जाता है. इफ्तार से सेहरी तक जितना हो सके पानी पीने की सलाह दी जाती है. डॉक्टरों का कहना है कि रोज़े के दौरान पूरी नींद न लेने से आप बीमार पड़ सकते हैं. डॉक्टर रोज़े के दौरान अपने खाने-पीने पर खास ध्यान देने की सलाह देते हैं. इस दौरान फालतू चीज़ें खाने से बचना चाहिए. चलिए जान लेते हैं रामज़ानों में रोजदारों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? 


By: Heena Khan | Published: February 19, 2026 9:07:58 AM IST

Ramadan Diet: रमजान है रहना है हेल्थी? तो इन चीजों को खाने से बचें, जानें सेहरी से लेकर इफ्तार तक का डाइट प्लान - Photo Gallery
तली हुई चीजों से रखें परहेज

आपको बता दें कि इफ्तार के  दौरान तली हुई चीज़ें न खाने खाएं. ये आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं. रोज़े के दौरान इफ़्तार के समय खजूर खाना चाहिए. खजूर सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं. इनमें आयरन होता है, जो शरीर को एनर्जी देता है. इफ़्तार के दौरान तली हुई चीज़ें नुकसानदायक होती हैं. इफ़्तार के दौरान तली हुई चीज़ें खाने से बचें.

Ramadan Diet: रमजान है रहना है हेल्थी? तो इन चीजों को खाने से बचें, जानें सेहरी से लेकर इफ्तार तक का डाइट प्लान - Photo Gallery
सेहरी में क्या खाएं ?

साथ ही ये भी बता दें कि सेहरी के दौरान अंडे, गेहूं की रोटी या पराठे और ताज़े फल खाना हेल्दी माना जाता है. याद रखें कि सेहरी के दौरान ज़्यादा कॉफ़ी या सोडा न पिएं. साथ ही, सेहरी के दौरान बिरयानी, कबाब, पिज़्ज़ा और फ़ास्ट फ़ूड से बचें.

Ramadan Diet: रमजान है रहना है हेल्थी? तो इन चीजों को खाने से बचें, जानें सेहरी से लेकर इफ्तार तक का डाइट प्लान - Photo Gallery
फ़ाइबर से भरपूर खाने का करें सेवन

अगर रमज़ान के दौरान आपको बदहज़मी हो, तो पाचन में मदद के लिए फ़ाइबर वाली चीज़ें खाएं. इफ़्तार के दौरान कम से कम पानी पिएं, क्योंकि ज़्यादा पानी पाचन को खराब कर सकता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. रमज़ान के दौरान, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए.

Ramadan Diet: रमजान है रहना है हेल्थी? तो इन चीजों को खाने से बचें, जानें सेहरी से लेकर इफ्तार तक का डाइट प्लान - Photo Gallery
बीमार लोग इन बातों का रखें खास ख्याल

दिल की बीमारी और डायबिटीज़ वाले लोगों को कबाब, बिरयानी और चिकन से परहेज करना होगा. इफ़्तार से लेकर सेहरी तक, खाने के बीच हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए, क्योंकि भूख शरीर को कमज़ोर करती है और जर्म्स के अटैक करने की संभावना ज़्यादा होती है.

Ramadan Diet: रमजान है रहना है हेल्थी? तो इन चीजों को खाने से बचें, जानें सेहरी से लेकर इफ्तार तक का डाइट प्लान - Photo Gallery
धूप में निकलने से बचे

गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, रोज़ा रखने वालों को धूप में निकलने से बचना चाहिए.

Ramadan Diet: रमजान है रहना है हेल्थी? तो इन चीजों को खाने से बचें, जानें सेहरी से लेकर इफ्तार तक का डाइट प्लान - Photo Gallery
बीपी और डायबिटीज़  वाले रखें खास ख्याल

हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ वाले लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड शुगर अनकंट्रोल हो सकता है. अगर आपको बाहर जाना ही पड़े, तो अपने सिर पर तौलिया या स्कार्फ़ लपेट लें.

Ramadan Diet: रमजान है रहना है हेल्थी? तो इन चीजों को खाने से बचें, जानें सेहरी से लेकर इफ्तार तक का डाइट प्लान - Photo Gallery
इन लोगों को रोज़ा न रखने की छूट

कूलर या एयर कंडीशनर में रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर आपको कोई तकलीफ़ महसूस हो, तो अपना रोज़ा तोड़ दें. जो लोग कमज़ोर, एनीमिया से पीड़ित या प्रेग्नेंट हैं, उन्हें बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए.

