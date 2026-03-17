Ramadan 2026: रोज़े के बीच शुरू हो जाए पीरियड्स तो क्या करें? इस्लामिक नियम समझिए

Ramadan 2026: जैसा की आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, जिसके चलते मुस्लिम पूरे महीने रोज़े रखते हैं. बता दें कि रोज़ा सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होता है और शाम को सूरज डूबने तक चलता है. इस दौरान, लोग खाने-पीने से परहेज़ करते हैं, और शाम को इफ्तार करते हैं. रमज़ान में, रोज़ा रखने के साथ-साथ, दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, सब्र रखना और ज़रूरतमंदों की मदद करना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में रोज़ा रखने के कुछ खास नियम होते है; हालाँकि, कुछ खास हालात में लोगों को रोज़ा रखने से छूट भी दी जाती है. वहीं आज हम आपको इस बात का जवाब देंगे कि क्या महिलाएं पीरियड्स में रोज़ा रख सकती हैं या नहीं? और अगर रोज़े की हालत में हों और पीरियड्स हो जाएं तो क्या करते हैं?