Ram Navami 2026: आखिर क्यों जरूरी था भगवान राम का अवतार? जानें प्रभु के जन्म की पूरी कथा; यहां

Ram Navami Ki Katha: चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन राम नवमी का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है. चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी हिंदी पंचांग की कोई आम तिथि नहीं है, बल्कि इस दिन भगवान राम के भक्तों के लिए बेहद अहम दिवस है. राम नवमी का पर्व भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. जानकारी के मुताबिक प्रभु राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को मध्यान्ह यानी दोपहर के समय हुआ था. अयोध्या में इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाते हैं.