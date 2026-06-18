राम भक्तों के दान का क्या होता है आगे? दान पेटी खुलने से लेकर नोट गिनने तक का पूरा सिस्टम जानके रह जाएंगे हैरान
हर महीने, देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु अयोध्या के भव्य राम मंदिर में करोड़ों रुपये दान करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राम लला के चरणों में चढ़ाए गए नोटों और सिक्कों की गिनती कौन करता है?
Daily Donation Collection
राम मंदिर परिसर में लगभग 40 दान पात्र (donation boxes) हैं और भक्तों से मिलने वाला दान रोज इकट्ठा किया जाता है.
Monitored Box Opening
हर दिन मंदिर बंद होने के बाद एक तय प्रक्रिया के तहत और निगरानी में, ट्रस्ट के एक खास कमरे में दान पात्र खोले जाते हैं.
SBI Fund Management
मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर में मिलने वाले नकद दान को संभालने और गिनने के लिए आधिकारिक तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को अधिकृत किया है.
Outsourced Cash Counting
SBI ने नकद गिनने का काम वाराणसी की एक प्राइवेट एजेंसी को सौंपा है. एजेंसी के कर्मचारी नोटों को छांटते हैं और उनके बंडल बनाते हैं.
50 Member Counting Team
गिनती की प्रक्रिया में लगभग 50 लोग शामिल होते हैं, जिनमें प्राइवेट एजेंसी के करीब 24 कर्मचारी भी होते हैं जो नकद के बंडल तैयार करते हैं.
Trust Oversight
पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सही निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के 12 अधिकारी गिनती के काम की निगरानी करते हैं.
CCTV & Verification
जिस जगह पर दान का काम होता है वह पूरा इलाका CCTV की निगरानी में रहता है. इसके अलावा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)(https://www.tcs.com?utm_source=chatgpt.com) के कर्मचारी और SBI के लगभग 14 स्टाफ सदस्य गिने गए नकद की पुष्टि करते हैं, जिसके बाद उसे जमा और रिकॉर्ड किया जाता है.
SIT Audit Review
हाल ही में सरकार द्वारा नियुक्त एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने दान प्रणाली की समीक्षा की. उन्होंने प्रक्रिया की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए दान पात्रों, CCTV फुटेज, स्टाफ की आवाजाही के रिकॉर्ड, सुरक्षा प्रोटोकॉल और वित्तीय दस्तावेजों की जांच की.