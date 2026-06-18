राम भक्तों के दान का क्या होता है आगे? दान पेटी खुलने से लेकर नोट गिनने तक का पूरा सिस्टम जानके रह जाएंगे हैरान

CCTV & Verification

जिस जगह पर दान का काम होता है वह पूरा इलाका CCTV की निगरानी में रहता है. इसके अलावा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)(https://www.tcs.com?utm_source=chatgpt.com) के कर्मचारी और SBI के लगभग 14 स्टाफ सदस्य गिने गए नकद की पुष्टि करते हैं, जिसके बाद उसे जमा और रिकॉर्ड किया जाता है.