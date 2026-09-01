Ram Kapoor Biggest Controversies: को-कंटेस्टेंट को जबरन चूमा, कपड़ों पर भद्दा तंज और ‘बेवफाई’ को दिखाई हरी झंडी: टीवी के ‘राम’ ने 5 काले कारनामों से हिला दी इंडस्ट्री!

Ram Kapoor Controversies: टीवी के जाने-माने और दिग्गज एक्टर राम कपूर पिछले कुछ समय से अपने विवादित बयानों, खुलासों और रियलिटी शो ‘लॉक अप सीजन 2’ में अपने अजीब बर्ताव की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले राम कपूर इस बार अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल कंट्रोवर्सीज के चलते लोगों के निशाने पर आ गए हैं. कभी शो के दौरान को-कंटेस्टेंट को बिना इजाजत किस करने को लेकर, तो कभी मीडिया के सामने बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील बयान देकर उन्होंने खुद के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर ली हैं. इतना ही नहीं, उनके पास्ट से जुड़े कई डार्क सीक्रेट्स और मैरिड लाइफ को लेकर दिए गए बयानों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जहां एक तरफ उनके बचपन के दर्दनाक खुलासे ने लोगों की आंखें नम कर दीं, वहीं दूसरी तरफ उनके विवादित बयानों और अनप्रोफेशनल हरकतों ने उन्हें इंडस्ट्री में कटघरे में खड़ा कर दिया है. आइए जानते हैं राम कपूर से जुड़े उन 5 बड़े और सनसनीखेज विवादों के बारे में, जिन्होंने पूरी टीवी इंडस्ट्री और उनके फैंस को हिला कर रख दिया है.