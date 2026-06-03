‘पेद्दी’ ही नहीं, राम चरण की ये 5 फिल्में हैं धाकड़, बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका

मगधीरा

साल 2009 में, राम चरण ने 'मगधीरा' फिल्म की, जो उनके करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई. इसका निर्देशन भी एसएस राजामौली ने ही किया था. पुनर्जन्म पर आधारित इस फिल्म में राम चरण ने दमदार अभिनय किया था, जिसमें उनका डबल रोल था. एक अवतार में वे मॉडर्न बाइक रेसर हर्षा का किरदार निभाते हैं और दूसरे में 17वीं सदी के भयंकर योद्धा काला भैरव का.