काजू कतली, गुलाब जामुन, खोया बर्फी और लड्डू भी… ‘रक्षाबंधन’ की खुशियों में जहर न घोल दे आपकी फेवरेट मिठाई, 7 तरीकों से पहचानें असली है या मिलावटी!

Rakshabandhan 2026 Special: त्योहार आते ही बाजार में -तरह-तरह की मिठाइयों की खुशबू फैल जाती है, लेकिन इसी के साथ मिलावटखोरों का काला कारोबार भी पीक पर होता है. तभी तो रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार पर जब मावे और मिठाइयों की डिमांड अचानक आसमान छूने लगती है, तो अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि छापेमारी के दौरान हजारों किलो नकली मावा या खोया पकड़ा गया है. ये नकली खोया असली दूध से नहीं, बल्कि स्किम मिल्क पाउडर, स्टार्च और वनस्पति घी जैसी घटिया चीजों से तैयार किया जाता है.हैरानी की बात यह है कि अमृतसर, मेरठ, फरीदकोट और लुधियाना जैसे शहरों में हर साल त्योहारों से ठीक पहले ऐसे खुलासे आम बात हो गए हैं.कई बार मिलावटी मिठाईयां खाने से होने वाली फूड पॉइजनिंग के कारण परिवार के कई सदस्यों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है. ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि त्योहार की खुशियां और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए असली और मिलावटी मिठाइयों की पहचान करना सीख लें, ताकि आप और आपके परिवार सुरक्षित और खुशी-खुशी रक्षाबंधन के त्योहार का आनंद ले सके. यहां हमने मिठाइयों की पहचान के 7 वैज्ञानिक और साधारण तरीके बताए हैं जिसे मिठाई खरीदने से पहले उसके सैंपल पर ट्राई कर सकते हैं.