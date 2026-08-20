Rakshabandhan 2026: आखिर क्यों भारत की इन 7 जगहों पर वर्जित है रक्षाबंधन का त्यौहार, बहनें कभी नहीं बांधती अपने भाइयों को राखी?
भारत में रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, जिसे पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां आज भी रक्षाबंधन का पर्व बिल्कुल नहीं मनाया जाता है? इन गांवों और इलाकों के पीछे कई साल पुरानी ऐसी डरावनी, दर्दनाक और चौंकाने वाली कहानियां जुड़ी हैं, जिनकी वजह से आज भी लोग इस दिन को अशुभ मानते हैं या काला दिन के रूप में याद करते हैं. कहीं सदियों पहले किसी अपने ने धोखा दिया था, तो कहीं किसी गांव का पूरा इतिहास ही दर्दनाक हादसों से जुड़ा हुआ है. परंपरा और मान्यताओं के इन सायों के तले आज भी इन इलाकों में राखियां सूनी ही रह जाती हैं. आइए जानते हैं उन 7 जगहों के बारे में विस्तार से जहां रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की सख्त मनाही है और इसके पीछे की असली वजह क्या है.
7. उत्तर प्रदेश के धौलाना जिले का साठा क्षेत्र
उत्तर प्रदेश के धौलाना क्षेत्र के साठा गांव के लोग खुद को महान योद्धा महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं. मान्यताओं के अनुसार, रक्षाबंधन के दिन ही महाराणा प्रताप को एक ऐतिहासिक युद्ध में भारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें उनके अनगिनत सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे. इसी युद्ध की हार और शोक में डूबे होने के कारण इस क्षेत्र में आज भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है.
6. राजस्थान का पाली गांव
राजस्थान के पाली गांव और वहां के पालीवाल ब्राह्मणों के इतिहास में रक्षाबंधन का दिन एक बहुत बड़ी त्रासदी से जुड़ा हुआ है. कहा जाता है कि 1230 ईस्वी के आसपास रक्षाबंधन के दिन ही मौहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया था, जिसमें भारी खून-खराबा और तबाही हुई थी. इस कड़वी और दर्दनाक याद के कारण यहां के लोगों ने इस दिन को काला दिवस मानकर राखी मनाना हमेशा के लिए छोड़ दिया.
5. उत्तर प्रदेश के संभल जिले का बेनीपुर चक गांव
संभल जिले के बेनीपुर चक गांव में 300 से अधिक वर्षों से रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जा रहा है. इसके पीछे कहानी यह है कि पूर्व में जब एक ठाकुर परिवार की बेटी ने यादव भाइयों को राखी बांधी थी, तो शगुन के रूप में उसने पूरे गांव की जमींदारी मांग ली थी. वचन के पक्के भाइयों ने तुरंत अपनी जमींदारी सौंप दी और गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले गए. तभी से यहां के लोगों ने डर के मारे राखी बांधना बंद कर दिया कि कहीं कोई बहन फिर से जमीन या घर न मांग ले.
4. उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का भीकमपुर जगत पुरवा गांव
गोंडा जिले के इस गांव में पिछले छह दशकों (लगभग 60 सालों) से बहनों ने अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी है. साल 1955 में जब यहां एक बहन ने भाई को राखी बांधी थी, तो उसी दिन गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध हत्या हो गई थी. उस साल के बाद राखी बांधने वाली भाई-बहनों के साथ अजीबोंगरीब घटनाएं होनी लगीं जिसके चलते गांव में किसी अनहोनी के डर से किसी ने भी कभी राखी बांधने की हिम्मत नहीं जुटाई.
3. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का अघ्याना
सहारनपुर जिले के अघ्याना गांव में भी रक्षाबंधन न मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. इसी दिन क्षेत्र में राज करने वाले निर्दयी शासक जमाल खां पठान को उसके सेवादार की सांठ-गांठ से मार दिया गया था. बताया जाता है कि वह क्षेत्र की महिलाओं और नवविवाहिताओं का उत्पीड़न करता था जिससे तंग आकर स्थानीय लोगों ने उसका सर कलम कर उसकी हत्या कर दी. सदियों पुराने नरसंहार में गांव के कई पुरुषों ने अपनी जान गंवाई थी जिसके चलते वहां रखाबंधन नहीं मनाते.
2. गाजियाबाद का सुराना गांव
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित मुरादनगर का सुराना गांव 12वीं शताब्दी से रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाता है. यहां के निवासी इस दिन को 'काला दिन' या शोक दिवस मानते हैं. इतिहास के अनुसार, तराइन के युद्ध के बाद जब मोहम्मद गौरी को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज यहां रहते हैं, तो उसने रक्षाबंधन के दिन ही गांव पर हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे. तब से यहां राखी नहीं बांधी जाती.
1. अलीगढ़ जिले में अतरौली का गांव सिमरई
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के अंतर्गत आने वाले सिमरई गांव में ऐतिहासिक कारणों और पुरानी कड़वी यादों के चलते रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है. यहां यादव और ठाकुर परिवारों में आपस में राखी बांधी जाती थी लेकिन जब राखी बांधने वाली बहनें उपहार में घोड़ों से लेकर पूरी जमीन-जायदाद मांगने लगीं तो अपनों से मिले धोखे के चलते राखी बांधने की प्रथा को बंद कर दिया गया.