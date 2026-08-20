Rakshabandhan 2026: आखिर क्यों भारत की इन 7 जगहों पर वर्जित है रक्षाबंधन का त्यौहार, बहनें कभी नहीं बांधती अपने भाइयों को राखी?

भारत में रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, जिसे पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां आज भी रक्षाबंधन का पर्व बिल्कुल नहीं मनाया जाता है? इन गांवों और इलाकों के पीछे कई साल पुरानी ऐसी डरावनी, दर्दनाक और चौंकाने वाली कहानियां जुड़ी हैं, जिनकी वजह से आज भी लोग इस दिन को अशुभ मानते हैं या काला दिन के रूप में याद करते हैं. कहीं सदियों पहले किसी अपने ने धोखा दिया था, तो कहीं किसी गांव का पूरा इतिहास ही दर्दनाक हादसों से जुड़ा हुआ है. परंपरा और मान्यताओं के इन सायों के तले आज भी इन इलाकों में राखियां सूनी ही रह जाती हैं. आइए जानते हैं उन 7 जगहों के बारे में विस्तार से जहां रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की सख्त मनाही है और इसके पीछे की असली वजह क्या है.