  • Rakshabandhan 2025: इस राखी करना है अपने भाई को इम्प्रेस ? बनाओ ये झटपट बनने वाली मिठाइयाँ वो भी सिर्फ 15 मिनट में।

Rakshabandhan 2025: इस राखी करना है अपने भाई को इम्प्रेस ? बनाओ ये झटपट बनने वाली मिठाइयाँ वो भी सिर्फ 15 मिनट में।

मीठा खाना तो सबको ही पसंद होता है। और त्योहारो पर तो, लोग बड़े चाव से मीठा खाते है। इस Rakshabandhan बनाये ये मिठाइयाँ वो भी सिर्फ़ 15 मिनट में, बिना किसी झंझट और सबसे अच्छी बात ये की, इन मिठाइयो के समान आपके किचन पहल मौजूद होंगे।

By: Ananya verma Last Updated: August 7, 2025 17:09:20 IST
नारियल की बर्फी

इसके लिए आपको केवल घिसा हुआ नारियल, दश और चीनी चाहिए होगी। ये झटपट से बनने वाली मिठाई है। इसका स्वाद लाजवाब होगा और देखने में भी बेहद आकर्षक होगी ।

सूजी का हलवा

इसे घी में भुजी सूजी, चीनी और पानी से तैयार करे। हर घर की “go to” मिठाई में से एक है । त्योहारों पर सबसे ज़्यादा बनाई जाती है ।

चॉकलेट लड्डू

बिस्किट, कोको पाउडर और कन्सेंस्ड मिल्क से बिना पकाए बनने वाली ये मिठाई, बच्चों को खासकर पसंद आएगी।

मलाई पेड़ा

मिल्क पाउडर और मलाई से झटपट बनने वाली ये मिठाई, जिस में इलाइची स्वाद को और खास बना देती है ।

खोया लड्डू

ताजा मावा, चीनी और ड्राई फ्रूट्स से बने ये लड्डू स्वाद और सुंगध से भरपूर होते है ।

चना दाल बर्फी

पकी चना दाल, घी और चीनी से बनी खास मिठाई, सॉफ्ट टेक्सचर और देसी स्वाद का शानदार मेल है।

Disclaimer

इस पोस्ट में दी गई सभी मिठाइयों की रेसिपी सामान्य जानकारी और घरेलू उपयोग के लिए हैं। तैयारी का समय अनुमानित है, जो सामग्री की उपलब्धता और व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर कर सकता है। किसी भी सामग्री से एलर्जी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर उपयोग से पहले सावधानी बरतें या विशेषज्ञ की सलाह लें। हमारा उद्देश्य केवल त्योहार को आसान और मीठा बनाना है, न कि पेशेवर कुकिंग सलाह देना।

