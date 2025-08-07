रक्षाबंधन में चाहिए एक्ट्रेस जैसा Glow ? तो जरूर ट्राय करें ये DIY फेस पैक
राखी का त्योहार नजदीक है, और हर बहन चाहती है कि उस दिन वो सबसे खूबसूरत और फ्रेश दिखे। नए कपड़े, अच्छी हेयरस्टाइल, और प्यारी मुस्कान के साथ अगर स्किन भी ग्लो कर रही हो तो बात ही कुछ और होती है। लेकिन पार्लर जाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता समय, खर्च और केमिकल्स की टेंशन अलग से। तो क्यों न इस बार घर पर ही नैचुरल चीजो से ऐसा फेस पैक तैयार किया जाए जो आपकी त्वचा को बिना किसी साइड इफेक्ट के ताजगी और चमक दे? घर की किचन में ही ऐसे कई खजाने छुपे होते हैं जो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं
बेसन, हल्दी और दही का फेस पैक
एक चम्मच बेसन में एक चुटकी हल्दी और एक चम्मच दही मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15 मिनट बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें। ये फेस पैक स्किन से टैनिंग हटाता है, रंगत निखारता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। अगर स्किन ऑयली है तो यह खास फायदेमंद रहेगा। रक्षाबंधन पर चेहरे पर नैचुरल ब्राइटनेस लाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है।
शहद और नींबू का फेस पैक
एक चम्मच शहद में आधा नींबू निचोड़ें और अच्छे से मिला लें। इसे चेहरे पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें फिर ठंडे पानी से धो लें। शहद त्वचा को मॉइस्चर देता है और नींबू दाग-धब्बे हल्के करता है। इस फेस पैक से स्किन में तुरंत निखार आता है और थकी हुई त्वचा फिर से तरोताजा लगती है। इसे हफ्ते में 2 बार लगाया जा सकता है, खासकर त्योहारों से पहले।
एलोवेरा और गुलाब जल का फेस पैक
एक चम्मच एलोवेरा जेल में आधा चम्मच गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। यह फेस पैक स्किन को ठंडक देता है, सूजन और रेडनेस कम करता है और त्वचा को शांति प्रदान करता है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है या जिन्हें पिंपल्स की समस्या है, उनके लिए यह पैक बहुत असरदार है। रक्षाबंधन पर शांत, ग्लोइंग और फ्रेश त्वचा पाने का बेहतरीन तरीका है।
टमाटर और मलाई का फेस पैक
एक चम्मच टमाटर का रस और आधा चम्मच मलाई मिलाकर अच्छे से फेंट लें। इसे चेहरे पर लगाकर 10 मिनट रखें और फिर हल्के हाथों से धो लें। टमाटर स्किन को डी-टैन करता है और मलाई त्वचा को पोषण देती है। इससे चेहरा चमकदार और मुलायम बनता है। यह फेस पैक खासकर धूप में निकलने के बाद बहुत असरदार होता है। राखी के दिन इसे सुबह लगाएं और चमकते चेहरे के साथ त्योहार मनाएं।
खीरे और चंदन पाउडर का फेस पैक
एक चम्मच चंदन पाउडर में खीरे का रस मिलाकर पतला पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं और फिर धो लें। चंदन स्किन को ठंडक देता है और खीरा त्वचा से अतिरिक्त तेल को हटाता है। ये फेस पैक स्किन को रिफ्रेश करता है और चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाता है। गर्मी या उमस में रक्षाबंधन का त्योहार है तो यह पैक एकदम परफेक्ट रहेगा।
स्ट्रॉबेरी और क्रीम
स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो त्वचा को जवान बनाए रखते हैं, और क्रीम नमी देकर त्वचा को ताजा और ग्लोइंग बनाती है।ये फेस पैक स्किन को रिफ्रेश करता है और चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाता है। रक्षाबंधन का त्योहार है तो यह पैक एकदम परफेक्ट रहेगा।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.