रक्षाबंधन में चाहिए एक्ट्रेस जैसा Glow ? तो जरूर ट्राय करें ये DIY फेस पैक

राखी का त्योहार नजदीक है, और हर बहन चाहती है कि उस दिन वो सबसे खूबसूरत और फ्रेश दिखे। नए कपड़े, अच्छी हेयरस्टाइल, और प्यारी मुस्कान के साथ अगर स्किन भी ग्लो कर रही हो तो बात ही कुछ और होती है। लेकिन पार्लर जाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता समय, खर्च और केमिकल्स की टेंशन अलग से। तो क्यों न इस बार घर पर ही नैचुरल चीजो से ऐसा फेस पैक तैयार किया जाए जो आपकी त्वचा को बिना किसी साइड इफेक्ट के ताजगी और चमक दे? घर की किचन में ही ऐसे कई खजाने छुपे होते हैं जो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं