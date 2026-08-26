Raksha Bandhan Special Trains 2026: रक्षाबंधन पर नहीं होगी टिकट की टेंशन; दिल्ली-UP समेत इन राज्यों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
Raksha Bandhan Special Trains 2026: रक्षाबंधन बस कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में हर कोई अपनी बहन से राख बंधवाने के लिए उत्सुक होता है, इस मौके पर ट्रेनों में बढ़ी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. इन ट्रेनों से अलग-अलग रूट पर सफर आसान होगा. रेलवे के मुताबिक, ये ट्रेनें ज़्यादा भीड़ कम करने के लिए चलाई जाएंगी. रेलवे की तरफ से जारी लिस्ट में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले कई बड़े रूट शामिल हैं. कुछ ट्रेनें 27 और 28 अगस्त को चलेंगी, जबकि कुछ स्पेशल ट्रेनें 26 अगस्त से 4 सितंबर तक अलग-अलग तारीखों पर चलेंगी.
दिल्ली और मुजफ्फरनगर के बीच अनरिज़र्व्ड स्पेशल ट्रेन
ट्रेन नंबर 04402/04401 तिलक ब्रिज-मुजफ्फरनगर-तिलक ब्रिज अनरिज़र्व्ड स्पेशल ट्रेन 27 और 28 अगस्त को चलेगी. ट्रेन तिलक ब्रिज से सुबह 9:45 बजे निकलेगी और दोपहर 1 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेगी. वापसी में, ट्रेन मुजफ्फरनगर से दोपहर 1:30 बजे निकलेगी और शाम 5:30 बजे तिलक ब्रिज पहुंचेगी. रास्ते में यह आनंद विहार, गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, खतौली और मंसूरपुर समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी.
पानीपत-दिल्ली-अंबाला के लिए स्पेशल ट्रेन
ट्रेन नंबर 04404/04403 पानीपत-दिल्ली जंक्शन-अंबाला कैंट स्पेशल भी 27 और 28 अगस्त को चलेगी. यह ट्रेन पानीपत, सोनीपत, नरेला, आदर्श नगर दिल्ली, दिल्ली आज़ादपुर, सब्जी मंडी और दिल्ली जंक्शन जैसे स्टेशनों पर रुकेगी. दिल्ली से यह ट्रेन कुरुक्षेत्र होते हुए अंबाला कैंट जाएगी. इसके अलावा, 04406 अंबाला कैंट-पानीपत जंक्शन-अंबाला कैंट अनरिजर्व्ड स्पेशल भी 27 और 28 अगस्त को चलेगी. यह ट्रेन अंबाला कैंट से रात 8:10 बजे निकलेगी और कुरुक्षेत्र, करनाल और दूसरे स्टेशनों से होते हुए रात 10:45 बजे पानीपत पहुंचेगी.
शामली और दिल्ली शाहदरा के बीच ट्रेन
04408/04407 शामली-दिल्ली शाहदरा-शामली अनरिज़र्व्ड स्पेशल भी 27 और 28 अगस्त को चलेगी. ट्रेन शामली से सुबह 8:30 बजे निकलेगी और दिल्ली शाहदरा सुबह 10:40 बजे पहुंचेगी. वापसी में, ट्रेन दिल्ली शाहदरा से सुबह 11:40 बजे निकलेगी और शामली दोपहर 2:05 बजे पहुंचेगी. ट्रेन कांधला, बड़ौत, बागपत रोड, खेकड़ा और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी.
नई दिल्ली-कानपुर सुपरफ़ास्ट स्पेशल
रक्षाबंधन के आस-पास लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए, 02456/02455 नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली रिज़र्व्ड सुपरफ़ास्ट स्पेशल ट्रेन भी चलेगी. यह ट्रेन नई दिल्ली से 28, 29 और 31 अगस्त और 2 और 4 सितंबर को निकलेगी. इन तारीखों पर कानपुर से भी ट्रेनें चलेंगी. इसमें स्लीपर और AC कोच होंगे. ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 7:15 बजे निकलेगी और अलीगढ़, टूंडला और इटावा होते हुए दोपहर 12:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. वापसी में, ट्रेन कानपुर से दोपहर 1:30 बजे निकलेगी और शाम 7:35 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
आनंद विहार टर्मिनल और कानपुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन भी चलेगी
02458/02457 आनंद विहार टर्मिनल-कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल रिज़र्व्ड सुपरफ़ास्ट स्पेशल 30 अगस्त, 1 सितंबर और 3 सितंबर को चलेगी. इसमें AC और स्लीपर कोच होंगे. ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 7:20 बजे निकलेगी और दोपहर 12:30 बजे कानपुर पहुंचेगी. वापसी में, यह कानपुर से दोपहर 1:30 बजे निकलेगी और शाम 7:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
दिल्ली-मथुरा और गाजियाबाद-अलीगढ़ रूट भी इसमें शामिल
04410/04409 हज़रत निज़ामुद्दीन-मथुरा जंक्शन-हज़रत निज़ामुद्दीन अनरिज़र्व्ड स्पेशल 27 और 28 अगस्त को चलेगी. यह ट्रेन फरीदाबाद, पलवल, होडल, कोसी कलां और वृंदावन रोड होते हुए मथुरा पहुंचेगी. 04412/04411 गाजियाबाद-अलीगढ़ जंक्शन-गाजियाबाद अनरिजर्व्ड स्पेशल भी 27 और 28 अगस्त को चलेगी. यह ट्रेन गाजियाबाद से सुबह 11 बजे निकलेगी और खुर्जा जंक्शन समेत कई स्टेशनों पर रुकते हुए दोपहर 1 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी.
UP से दिल्ली के लिए कई ट्रेनें
02275/02276 सबेदरगंज-शकूर बस्ती वीकली स्पेशल अलग-अलग तारीखों पर चलेगी. यह ट्रेन सबेदरगंज से 25, 28 और 30 अगस्त को चलेगी, जबकि शकूर बस्ती से 26, 29 और 31 अगस्त को चलेगी. 04147/04148 और 04163/04164 नंबर की एक्स्ट्रा सर्विस भी लिस्ट में शामिल हैं. इस रूट पर फतेहपुर, कानपुर, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ और दिल्ली मुख्य स्टॉप हैं.
खजुराहो से दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी लिस्ट में शामिल होगी
01913/01914 खजुराहो-हज़रत निज़ामुद्दीन-खजुराहो स्पेशल भी लिस्ट में शामिल है. यह ट्रेन खजुराहो से 26, 28 और 30 अगस्त को और हज़रत निज़ामुद्दीन से 27, 29 और 31 अगस्त को चलेगी. ट्रेन में AC, स्लीपर और जनरल कोच होंगे. रास्ते में छतरपुर, खड़गपुर, टीकमगढ़, झांसी, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट और मथुरा जैसे स्टेशन होंगे.
झांसी और हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच दो स्पेशल ट्रेनें
01901/01902 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन-हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन स्पेशल 27 और 28 अगस्त को चलेगी. इसमें AC, स्लीपर और जनरल कोच होंगे. ट्रेन झांसी से चलेगी और दतिया, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा और कोसी कलां होते हुए हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचेगी. इसके अलावा, 01903/01904 स्पेशल 26 से 30 अगस्त के बीच तय तारीखों पर उसी रूट पर चलेगी. इसमें भी AC, स्लीपर और जनरल कोच होंगे.