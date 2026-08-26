Raksha Bandhan Special Trains 2026: रक्षाबंधन पर नहीं होगी टिकट की टेंशन; दिल्ली-UP समेत इन राज्यों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

Raksha Bandhan Special Trains 2026: रक्षाबंधन बस कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में हर कोई अपनी बहन से राख बंधवाने के लिए उत्सुक होता है, इस मौके पर ट्रेनों में बढ़ी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. इन ट्रेनों से अलग-अलग रूट पर सफर आसान होगा. रेलवे के मुताबिक, ये ट्रेनें ज़्यादा भीड़ कम करने के लिए चलाई जाएंगी. रेलवे की तरफ से जारी लिस्ट में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले कई बड़े रूट शामिल हैं. कुछ ट्रेनें 27 और 28 अगस्त को चलेंगी, जबकि कुछ स्पेशल ट्रेनें 26 अगस्त से 4 सितंबर तक अलग-अलग तारीखों पर चलेंगी.