Raksha Bandhan Special: भाई-बहन की बॉन्डिंग पर बनीं बॉलीवुड की 7 यादगार फिल्में, ‘दिल धड़कने दो’ भी शामिल

कभी खुशी कभी गम

‘कभी खुशी कभी गम’ में भाई-बहन के रिश्ते से ज्यादा भाईचारे और पारिवारिक रिश्तों पर जोर दिया गया है. शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का मजबूत रिश्ता उन्हें सात समंदर पार अपने परिवार को फिर से मिलाने के लिए प्रेरित करता है. फिल्म में परिवार के प्रति उनका प्यार और अपनों को साथ लाने की कोशिश कहानी की सबसे अहम कड़ी बन जाती है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, काजोल और कराीना कपूर खान भी हैं.