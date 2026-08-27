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Raksha Bandhan Special: भाई-बहन की बॉन्डिंग पर बनीं बॉलीवुड की 7 यादगार फिल्में, ‘दिल धड़कने दो’ भी शामिल

Movies Based on Raksha Bandhan: रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के अटूट बंधन को दर्शाता है, जिसमें प्रेम, एक-दूसरे की रक्षा करना आदि शामिल होते हैं. भाई-बहनों के पवित्र रिश्ते पर आधारित बॉलीवुड में कई फिल्में बनाई गई हैं. 28 अगस्त को होने वाले रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर आप इन फिल्मों को घरों में देख सकते हैं. देखें लिस्ट. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 27, 2026 1:47:54 PM IST

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कभी खुशी कभी गम

‘कभी खुशी कभी गम’ में भाई-बहन के रिश्ते से ज्यादा भाईचारे और पारिवारिक रिश्तों पर जोर दिया गया है. शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का मजबूत रिश्ता उन्हें सात समंदर पार अपने परिवार को फिर से मिलाने के लिए प्रेरित करता है. फिल्म में परिवार के प्रति उनका प्यार और अपनों को साथ लाने की कोशिश कहानी की सबसे अहम कड़ी बन जाती है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, काजोल और कराीना कपूर खान भी हैं.

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जाने तू या जाने ना

2008 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में अदिति और जय की प्रेम कहानी के साथ भाई-बहन के रिश्ते को भी खूबसूरती से दिखाया गया है. प्रतीक बब्बर का किरदार अदिति को सच्चे प्यार का एहसास कराने में अहम भूमिका निभाता है. उनका मार्गदर्शन आखिरकार अदिति की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाता है.

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दिल धड़कने दो

‘दिल धड़कने दो’ भाई-बहन के मजबूत रिश्ते को खूबसूरती से दिखाती है। रणवीर सिंह अपनी बहन का हर मुश्किल में साथ देते हैं और उसके खराब वैवाहिक जीवन से उबरने में मजबूत सहारा बनते हैं.

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रक्षा बंधन

फिल्म की कहानी भाई-बहन के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है. बहन को नाग रानी से वरदान मिलता है कि उसे भाई का आशीर्वाद प्राप्त होगा. और भाई अपनी बहन के जीवन के लिए हर संभव प्रयास करता है. आशा, बहन, सचमुच भाग्यशाली है कि उसे ऐसा भाई मिला है जो मिलना मुश्किल है. क्या आप भैया-बहन के बंधन पर बनी फिल्म देखना चाहते हैं? यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

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हम साथ साथ हैं

सलमान खान और सैफ अली खान अभिनीत यह फिल्म पारिवारिक रिश्तों की खूबसूरती को दिखाती है. नीलम तीन भाइयों की बहन का किरदार निभाती हैं, जो उसकी शादी और घर बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं. 1998 में रिलीज हुई यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी.

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अग्निपथ

साल 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भाई-बहन के रिश्ते को बेहद खूबसूरती से पेश किया है. इसमें ऋतिक का किरदार अपने बिछड़े भाई की देखभाल करता है और अपनी बहन को हर मुसीबत से बचाता है. भाई के बारे में बहन को पता चलने वाला भावुक दृश्य दर्शकों को भावुक कर देता है.

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