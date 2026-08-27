‘बहना ने भाई की कलाई’ से लेकर ‘फूलों का तारों’ तक, इन गानों में बिना अधूरा लगता है रक्षाबंधन का पर्व; देखें Songs की लिस्ट

Raksha Bandhan Songs: रक्षा बंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, भाई-बहन के प्यार और मजबूत रिश्ते का त्योहार है. ‘फूलों का तारों का’ और ‘भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना’ जैसे बॉलीवुड गीत इस रिश्ते की भावनाओं को खूबसूरती से बयां करते हैं. वहीं ‘बहना ने भाई की कलाई से’ और ‘धागों से बांधा’ जैसे गाने भाई-बहन के प्रेम और सुरक्षा के भाव को दर्शाते हैं। ‘हम बहनों के लिए’ जैसे गीत भी इस खास रिश्ते की अहमियत को उजागर करते हैं.