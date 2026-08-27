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‘बहना ने भाई की कलाई’ से लेकर ‘फूलों का तारों’ तक, इन गानों में बिना अधूरा लगता है रक्षाबंधन का पर्व; देखें Songs की लिस्ट

Raksha Bandhan Songs: रक्षा बंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, भाई-बहन के प्यार और मजबूत रिश्ते का त्योहार है. ‘फूलों का तारों का’ और ‘भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना’ जैसे बॉलीवुड गीत इस रिश्ते की भावनाओं को खूबसूरती से बयां करते हैं. वहीं ‘बहना ने भाई की कलाई से’ और ‘धागों से बांधा’ जैसे गाने भाई-बहन के प्रेम और सुरक्षा के भाव को दर्शाते हैं। ‘हम बहनों के लिए’ जैसे गीत भी इस खास रिश्ते की अहमियत को उजागर करते हैं.


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 27, 2026 6:18:35 PM IST

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Behna ne bhai ki kalai se - Photo Gallery
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बहना ने भाई की कलाई से

‘बहना ने भाई की कलाई से’ एक दिल छू लेने वाला रक्षा बंधन गीत है, जो भाई-बहन के प्यार और सुरक्षा के रिश्ते को खूबसूरती से दर्शाता है. सुमन कल्याणपुर की भावपूर्ण आवाज और गीत के मार्मिक बोल इसे खास बनाते हैं.

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भैया मेरे राखी के

‘भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना’ रक्षा बंधन के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है. लता मंगेशकर की भावपूर्ण आवाज, शैलेंद्र के दिल छू लेने वाले बोल और जयकिशन का मधुर संगीत इस गीत को खास बनाते हैं.

Dhaagon se baandhaa - Photo Gallery
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धागों से बांधा

‘धागों से बांधा’ फिल्म ‘रक्षा बंधन’ का एक खूबसूरत गीत है. अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और हिमेश रेशमिया की आवाज में यह गाना भाई-बहन के प्यार और भाई के रक्षा के वादे को खूबसूरती से बयां करता है.

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फूलों का तारों का

‘फूलों का तारों का’ एक सदाबहार रक्षा बंधन गीत है, जो आज भी लोगों के दिलों को छूता है. किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज और आनंद बख्शी के खूबसूरत बोल इसे भाई-बहन के रिश्ते का यादगार गीत बनाते हैं.

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हम बहनों के लिए

‘हम बहनों के लिए’ फिल्म ‘अंजाना’ का एक प्यारा गीत है, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज दी है. यह गीत रक्षा बंधन के महत्व और भाई-बहन के खूबसूरत रिश्ते को बयां करता है.

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rakshabandhan songs
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