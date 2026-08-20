Raksha Bandhan Songs: रक्षाबंधन की प्लेलिस्ट में जरूर जोड़ें ये गाने, ‘भैया मेरे’ से ‘धागों से बांधा’ तक; रिश्ते की मिठास बढ़ा देंगे ये गीत

Raksha Bandhan Songs: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार और मजबूत रिश्ते का त्योहार है, और बॉलीवुड के कई गाने इस रिश्ते की खूबसूरती को और खास बना देते हैं. ‘भैया मेरे’ से लेकर ‘धागों से बांधा’ तक, ऐसे कई गाने हैं जिन्हें सुनते ही रक्षाबंधन का माहौल बन जाता है. इन गानों में भाई-बहन के बीच का प्यार, बचपन की यादें, नोकझोंक और एक-दूसरे के लिए खास भावनाएं देखने को मिलती हैं. रक्षाबंधन के दिन ये गाने घर में बजें तो त्योहार की खुशी और भी बढ़ जाती है. यही वजह है कि बॉलीवुड के ये सदाबहार गाने रक्षाबंधन के जश्न का एक खास हिस्सा बन चुके हैं.