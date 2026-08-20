  • Home>
  • Gallery»
  • Raksha Bandhan Songs: रक्षाबंधन की प्लेलिस्ट में जरूर जोड़ें ये गाने, ‘भैया मेरे’ से ‘धागों से बांधा’ तक; रिश्ते की मिठास बढ़ा देंगे ये गीत

Raksha Bandhan Songs: रक्षाबंधन की प्लेलिस्ट में जरूर जोड़ें ये गाने, ‘भैया मेरे’ से ‘धागों से बांधा’ तक; रिश्ते की मिठास बढ़ा देंगे ये गीत

Raksha Bandhan Songs: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार और मजबूत रिश्ते का त्योहार है, और बॉलीवुड के कई गाने इस रिश्ते की खूबसूरती को और खास बना देते हैं. ‘भैया मेरे’ से लेकर ‘धागों से बांधा’ तक, ऐसे कई गाने हैं जिन्हें सुनते ही रक्षाबंधन का माहौल बन जाता है. इन गानों में भाई-बहन के बीच का प्यार, बचपन की यादें, नोकझोंक और एक-दूसरे के लिए खास भावनाएं देखने को मिलती हैं. रक्षाबंधन के दिन ये गाने घर में बजें तो त्योहार की खुशी और भी बढ़ जाती है. यही वजह है कि बॉलीवुड के ये सदाबहार गाने रक्षाबंधन के जश्न का एक खास हिस्सा बन चुके हैं.


By: Heena Khan | Published: August 20, 2026 12:07:35 PM IST

Follow us on
Google News
raksha bandhan songs - Photo Gallery
1/6

धागों से बांधा

इस मौके पर, अक्षय कुमार की आने वाली फ़िल्म *रक्षा बंधन* का एक गाना आजकल चर्चा में है. यह फ़िल्म रक्षा बंधन के दिन ही—11 अगस्त को—रिलीज़ होने वाली है. दर्शक इस गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं.

You Might Be Interested In
raksha bandhan songs - Photo Gallery
2/6

भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना

यह गाना 1959 की फ़िल्म छोटी बहन का है और इसे गायिका लता मंगेशकर ने गाया है. इस त्योहार के दौरान ज़्यादातर घरों में यह गाना बजाया जाता है.

रक्षा बंधन - Photo Gallery
3/6

बहना ने भाई की कलाई से

यह गाना 1974 की फ़िल्म रेशम की डोरी का है. धर्मेंद्र और सायरा बानो पर फ़िल्माए गए इस गाने ने कई अवॉर्ड जीते.

You Might Be Interested In
raksha bandhan songs - Photo Gallery
4/6

फूलों का तारों का

यह गाना फ़िल्म हरे राम हरे कृष्णा का है. इसे लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने मिलकर गाया था. आज भी यह गाना दिल को छू लेता है.

raksha bandhan songs - Photo Gallery
5/6

मेरे भैया मेरे चंदा

यह गाना फ़िल्म काजल का है और इसे गायिका आशा भोसले ने गाया है. यह गाना भाई-बहन के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दिखाता है.

You Might Be Interested In
raksha bandhan songs - Photo Gallery
6/6

भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना

महान गायिका लता मंगेशकर का गाया यह गाना आज भी लोगों के दिलों के बहुत करीब है. यह फ़िल्म छोटी बहन का गाना है और राखी के असली एहसास को बखूबी दिखाता है.

Tags:
bollywoodRaksha Bandhan
Raksha Bandhan Songs: रक्षाबंधन की प्लेलिस्ट में जरूर जोड़ें ये गाने, ‘भैया मेरे’ से ‘धागों से बांधा’ तक; रिश्ते की मिठास बढ़ा देंगे ये गीत - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Raksha Bandhan Songs: रक्षाबंधन की प्लेलिस्ट में जरूर जोड़ें ये गाने, ‘भैया मेरे’ से ‘धागों से बांधा’ तक; रिश्ते की मिठास बढ़ा देंगे ये गीत - Photo Gallery
Raksha Bandhan Songs: रक्षाबंधन की प्लेलिस्ट में जरूर जोड़ें ये गाने, ‘भैया मेरे’ से ‘धागों से बांधा’ तक; रिश्ते की मिठास बढ़ा देंगे ये गीत - Photo Gallery
Raksha Bandhan Songs: रक्षाबंधन की प्लेलिस्ट में जरूर जोड़ें ये गाने, ‘भैया मेरे’ से ‘धागों से बांधा’ तक; रिश्ते की मिठास बढ़ा देंगे ये गीत - Photo Gallery
Raksha Bandhan Songs: रक्षाबंधन की प्लेलिस्ट में जरूर जोड़ें ये गाने, ‘भैया मेरे’ से ‘धागों से बांधा’ तक; रिश्ते की मिठास बढ़ा देंगे ये गीत - Photo Gallery