Raksha Bandhan Songs: रक्षाबंधन की प्लेलिस्ट में जरूर जोड़ें ये गाने, ‘भैया मेरे’ से ‘धागों से बांधा’ तक; रिश्ते की मिठास बढ़ा देंगे ये गीत
Raksha Bandhan Songs: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार और मजबूत रिश्ते का त्योहार है, और बॉलीवुड के कई गाने इस रिश्ते की खूबसूरती को और खास बना देते हैं. ‘भैया मेरे’ से लेकर ‘धागों से बांधा’ तक, ऐसे कई गाने हैं जिन्हें सुनते ही रक्षाबंधन का माहौल बन जाता है. इन गानों में भाई-बहन के बीच का प्यार, बचपन की यादें, नोकझोंक और एक-दूसरे के लिए खास भावनाएं देखने को मिलती हैं. रक्षाबंधन के दिन ये गाने घर में बजें तो त्योहार की खुशी और भी बढ़ जाती है. यही वजह है कि बॉलीवुड के ये सदाबहार गाने रक्षाबंधन के जश्न का एक खास हिस्सा बन चुके हैं.
धागों से बांधा
इस मौके पर, अक्षय कुमार की आने वाली फ़िल्म *रक्षा बंधन* का एक गाना आजकल चर्चा में है. यह फ़िल्म रक्षा बंधन के दिन ही—11 अगस्त को—रिलीज़ होने वाली है. दर्शक इस गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं.
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना
यह गाना 1959 की फ़िल्म छोटी बहन का है और इसे गायिका लता मंगेशकर ने गाया है. इस त्योहार के दौरान ज़्यादातर घरों में यह गाना बजाया जाता है.
बहना ने भाई की कलाई से
यह गाना 1974 की फ़िल्म रेशम की डोरी का है. धर्मेंद्र और सायरा बानो पर फ़िल्माए गए इस गाने ने कई अवॉर्ड जीते.
फूलों का तारों का
यह गाना फ़िल्म हरे राम हरे कृष्णा का है. इसे लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने मिलकर गाया था. आज भी यह गाना दिल को छू लेता है.
मेरे भैया मेरे चंदा
यह गाना फ़िल्म काजल का है और इसे गायिका आशा भोसले ने गाया है. यह गाना भाई-बहन के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दिखाता है.
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना
महान गायिका लता मंगेशकर का गाया यह गाना आज भी लोगों के दिलों के बहुत करीब है. यह फ़िल्म छोटी बहन का गाना है और राखी के असली एहसास को बखूबी दिखाता है.