कंगना-रामदेव की जुबानी जंग पर लगा विराम? रक्षाबंधन के दिन बाबा को बताया बड़ा भाई; शेयर की खास पोस्ट

कंगना रनौत ने भाई संग मनाया रक्षाबंधन

राखी के दिन कंगना रनौत ने अपने भाई के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि मेरे प्यारे भाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि यह प्रेम का बंधन जो मैंने तुम्हारे हाथ पे बांधा है यह सदा तुम्हारी रक्षा करे, तुम हमारे माता-पिता की सेवा करो, कुल की गरिमा बढ़ाओ, पत्नी का सदा कल्याण करो, संतान की हमेशा रक्षा करो, और सदा जीवन से संतुष्ट रहो. मैं सदा तुम्हें स्वस्थ और समृद्ध देखूं, मेरे लिए तुम मेरे माता-पिता की छवि हो तुम्हारा प्रेम और संरक्षण मुझे सदा मिले.