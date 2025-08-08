RakshaBandhan 2025: जानिए क्यों पुरानी परंपरा कहती है 3 या 5 गांठें ही लगानी चाहिए राखी में

RakshaBandhan 2025: रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते की गहराई और सुरक्षा का प्रतीक है। राखी में बांधी गई गांठें केवल धागा नहीं, बल्कि एक-एक गांठ बहन की शुभकामनाओं और रक्षा की भावना का प्रतीक होती है। परंपरागत रूप से दो, तीन या पांच गांठें लगाना शुभ माना जाता है – प्रत्येक संख्या का अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है , आइए जानतें हैं इसके बारे में..