राखी का पहला पति

राखी की ज़िंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रितेश से उनकी शादी थी. यह सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने दूल्हे के बिना शादी की तस्वीरें शेयर कीं, जिससे हम सभी कन्फ्यूज हो गए. दो साल तक, किसी को नहीं पता था कि राखी का पति कैसा दिखता है और कई लोगों ने तो उन पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया. बाद में बिग बॉस 15 में, उन्होंने आखिरकार रितेश को दुनिया से मिलवाया. उन्होंने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर धूमधाम से शो में एंट्री की.