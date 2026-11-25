पहला पति हिंदू और दूसरा मुस्लिम! दो शादी के बाद भी तन्हा काट रही जिंदगी; बॉलीवुड की इस हसीन की प्यार में किस्मत खराब
Rakhi Sawant Love Life: कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन, राखी सावंत अक्सर चर्चाओं में रहती हैं. लेकिन अगर बात की जाए उनकी लव लाइफ की तो वो विवादों से घिरी है. राखी सावंत का दो बार तलाक हो चुका है. वहीं उनकी जिंदगी में कई मर्द आए लेकिन वो अक्सर प्यार में धोखा खा चुकी हैं. आइए उनके असफल रिश्तों पर एक नज़र डालते हैं जो पहले सुर्खियों में रहे थे.
जब राखी ने की सगाई
2009 में, राखी ने रियलिटी शो राखी का स्वयंवर के साथ अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढना शुरू किया. आखिर में, NRI बिज़नेसमैन इलेश परुजनवाला ने उनका दिल और शो जीत लिया. दोनों ने आखिरी एपिसोड में सगाई कर ली क्योंकि एक्ट्रेस शादी के लिए तैयार नहीं थीं. हालांकि, शो के बाद वे अलग हो गए. राखी ने बाद में माना कि उसने इलेश से उसके पैसों के लिए सगाई की थी.
राखी ने जब बॉयफ्रेंड को मारा थप्पड़
राखी कोरियोग्राफर अभिषेक अवस्थी के साथ 3 साल से ज़्यादा समय तक सीरियस रिलेशनशिप में थीं. उन्होंने नच बलिए में भी साथ में हिस्सा लिया और फर्स्ट रनर-अप बने. हालांकि, वैलेंटाइन्स डे पर उनका बुरा ब्रेकअप हो गया जब अभिषेक गुलाब और एक टेडी बियर लेकर उनके घर पहुंच गए. राखी ने उनसे मिलने से मना कर दिया और आखिर में कैमरे पर उन्हें थप्पड़ मार दिया.
राखी का पहला पति
राखी की ज़िंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रितेश से उनकी शादी थी. यह सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने दूल्हे के बिना शादी की तस्वीरें शेयर कीं, जिससे हम सभी कन्फ्यूज हो गए. दो साल तक, किसी को नहीं पता था कि राखी का पति कैसा दिखता है और कई लोगों ने तो उन पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया. बाद में बिग बॉस 15 में, उन्होंने आखिरकार रितेश को दुनिया से मिलवाया. उन्होंने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर धूमधाम से शो में एंट्री की.
जब रितेश से अलग हुईं राखी
रियलिटी शो के बाद, राखी को पता चला कि उनकी शादी किसी और से हुई थी और उनकी पहली शादी से एक बच्चा भी था. बाद में उन्होंने अपने सेपरेशन की घोषणा की और राखी ने बताया कि रितेश से उनकी लीगली शादी नहीं हुई थी.
जब मुस्लिम अमीरजादे से की शादी
रितेश से सेपरेशन के तुरंत बाद, राखी ने पैपराज़ी को अपने नए बॉयफ्रेंड आदिल खान दुर्रानी से मिलवाया. उन्होंने खूब PDA किया और काफी खुश दिखे. फिर एक दिन राखी ने घोषणा की कि उन्होंने आदिल से शादी कर ली है और अपनी शादी की तस्वीरें भी शेयर कीं. इस बीच, आदिल ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने में अपना समय लिया.
आदिल से भी हुआ तलाक
हालांकि, बाद में राखी ने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए FIR भी दर्ज कराई. एक के बाद एक आरोपों के साथ वे एक बड़ी लीगल लड़ाई में उलझ गए. फिलहाल, आदिल बिग बॉस 12 फेम सोमी खान के साथ खुशी-खुशी शादीशुदा हैं.