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16 की उम्र में शादी और 18 में तलाक… फिल्मी दुनिया में मचाया तहलका, गुलजार ने बर्बाद कर दी इस एक्ट्रेस की जिंदगी?

Rakhi Gulzar: सिर्फ 16 साल की उम्र, जब लड़कियां अपने करियर और भविष्य के सपने देखना शुरू करती हैं, तब बॉलीवुड की इस खूबसूरत हसीना की पहली शादी हो चुकी थी. एक ऐसी शादी जो महज कुछ ही महीनों में टूट कर बिखर गई लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती. इसके बाद उनकी जिंदगी में एंट्री हुई हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े जादूगर गुलजार साहब की प्यार हुआ. शादी हुई लेकिन फिर एक ऐसी ज़िद और एक ऐसी फिल्म ने दस्तक दी, जिसने हंसते-खेलते संसार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया.


By: Deepika Pandey | Last Updated: July 21, 2026 5:59:11 PM IST

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राखी गुलजार - Photo Gallery
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आजादी के दिन हुआ जन्म

आज हम आपको राखी की पहली शादी का कड़वा सच और गुलजार साहब के साथ हुए उस भयानक विवाद की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. बता दें कि राखी गुलजार का असली नाम राखी मजूमदार है. उनका जन्म 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के दिन हुआ था. राखी बचपन से ही बेहद खूबसूरत थीं लेकिन उनका परिवार विभाजन के दर्द और आर्थिक तंगी से गुजर रहा था. राखी की उम्र थी महज 16 साल. परिवार के दबाव और हालातों के चलते इतनी कम उम्र में उनकी शादी एक बंगाली पत्रकार और फिल्म डायरेक्टर अजय विश्वास से कर दी गई.

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2 साल बाद टूटी शादी

राखी को तो ठीक से दुनिया की समझ भी नहीं थी और उन पर एक पत्नी की जिम्मेदारियां डाल दी गई लेकिन यह शादी एक बुरे सपने जैसी साबित हुई. अजय विश्वास और राखी के विचार कभी मेल नहीं खाए. राखी को उस घर में वो सम्मान और प्यार नहीं मिला, जिसकी वो हकदार थी. नतीजा शादी के महज 2 साल के अंदर यानी जब राखी सिर्फ 18 साल की थी. यह शादी हमेशा के लिए टूट गई. राखी ने हिम्मत नहीं हारी और अपना पेट पालने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उन्होंने सिनेमा का रुख किया.

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पहली शादी टूटने के बाद दिल्ली आ गईं राखी

पहली शादी टूटने के बाद राखी मुंबई आ गई. अपनी बेमिसाल खूबसूरती और कमाल की एक्टिंग के दम पर वो देखते ही देखते बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गई. हर बड़ा डायरेक्टर, हर बड़ा सुपरस्टार उनके साथ काम करना चाहता था. इसी दौरान फिल्मी पार्टियों में उनकी मुलाकात हुई मशहूर लेखक और गीतकार गुलजार साहब से गुलजार साहब की गंभीर शख्सियत, उनकी बेहतरीन शायरी और बंगाली संस्कृति के प्रति उनका लगाव राखी को बेहद पसंद आया.

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दिल हार बैठे थे गुलजार साहब

वहीं गुलजार साहब भी राखी की सादगी और खूबसूरती पर दिल हार बैठे. 15 मई 1973 को दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली. शादी के बाद उनके घर एक नन्ही परी आई जिसका नाम रखा गया मेघना बोसकी. सब कुछ परफेक्ट चल रहा था लेकिन इस खूबसूरत कहानी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया. गुलजार साहब की एक सख्त शर्त थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम नहीं करेंगी.

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बन गई घरेलू महिला

राखी उस समय अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर थी. फिर भी पति के प्यार के लिए उन्होंने संजीव कुमार के साथ बन रही फिल्म मौसम जैसी बड़ी फिल्में छोड़ दी और घरेलू महिला बन गई था. राखी को लगने लगा कि उनका हुनर घुट रहा है. इसी बीच दोनों के रिश्तों में कड़वाहट तब बढ़ी जब फिल्म आंधी की शूटिंग के दौरान कश्मीर में एक पार्टी में गुलजार साहब और राखी के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई.

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गुलजार की मर्जी के खिलाफ साइन कीं फिल्में

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उस रात दोनों के बीच दूरियां बहुत बढ़ गई थी. तभी एंट्री हुई डायरेक्टर यश चोपड़ा की, वो अपनी फिल्म कभी-कभी 1976 बना रहे थे और राखी को ही लीड रोल में देखना चाहते थे. राखी अंदर से टूट चुकी थी और अपने वजूद को तलाश रही थी. गुलजार साहब की मर्जी के खिलाफ जाकर राखी ने कभी-कभी फिल्में साइन कर ली. बस यही वो फैसला था जिसने इस रिश्ते की बची खुची डोर को भी तोड़ दिया. गुलजार साहब अपनी शर्त टूटने से नाराज थे और राखी अपनी आजादी चाहती थी. शादी के महज एक दो साल बाद ही दोनों अलग हो गए.

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