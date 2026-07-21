16 की उम्र में शादी और 18 में तलाक… फिल्मी दुनिया में मचाया तहलका, गुलजार ने बर्बाद कर दी इस एक्ट्रेस की जिंदगी?

आजादी के दिन हुआ जन्म

आज हम आपको राखी की पहली शादी का कड़वा सच और गुलजार साहब के साथ हुए उस भयानक विवाद की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. बता दें कि राखी गुलजार का असली नाम राखी मजूमदार है. उनका जन्म 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के दिन हुआ था. राखी बचपन से ही बेहद खूबसूरत थीं लेकिन उनका परिवार विभाजन के दर्द और आर्थिक तंगी से गुजर रहा था. राखी की उम्र थी महज 16 साल. परिवार के दबाव और हालातों के चलते इतनी कम उम्र में उनकी शादी एक बंगाली पत्रकार और फिल्म डायरेक्टर अजय विश्वास से कर दी गई.