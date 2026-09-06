गैराज में हुआ जन्म, तंगहाली में बीता शुरुआती जीवन; अभिनय नहीं, निर्देशन से बनाई पहचान, ‘क’ नाम की फिल्मों से है गहरा नाता

'क' नाम की फिल्मों से रहा है गहरा लगाव

राकेश रोशन ने अपने निर्देशन करियर में क नाम से कई फिल्में बनाई, जिन्होंने उनकी किस्मत के दरवाजे खोलने का काम किया. इन फिल्मों में 'खून भरी मांग', 'किशन कन्हैया' और 'किंग अंकल' जैसी फिल्में भी शामिल हैं, जो सफल रहीं. साल 1995 रिलीज हुई 'करण अर्जुन' ब्लॉकबस्ट साबित हुई. इसके बाद राकेश ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को साल 2000 में फिल्म 'कहो ना प्यार है' से लॉन्च किया, जो जबरदस्त हिट रही थी. ऋतिक के हिट करियर के पीछे राकेश रोशन का बहुत बड़ा हाथ है.