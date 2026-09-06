गैराज में हुआ जन्म, तंगहाली में बीता शुरुआती जीवन; अभिनय नहीं, निर्देशन से बनाई पहचान, ‘क’ नाम की फिल्मों से है गहरा नाता
Rakesh Roshan Birthday: बॉलीवुड की दुनिया के जाने-माने फिल्ममेकर राकेश रोशन आज 06 सितंबर को अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं. निर्माता का शुरुआती जीवन मुश्किलों से भरा था. लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर पहले एक्टर के तौर पर काम किया. और आज निर्देशन की दुनिया में महारथियों में शुमार हैं. आइए जानते हैं राकेश रोशन के जीवन से जुड़ी रोचक बातें.
गैराज में हुआ था जन्म
राकेश रोशन का जन्म 6 सितंबर 1949 को हुआ था. उनके पिता रोशन लाल नागरथ मशहूर संगीत निर्देशक थे, जबकि उनकी मां इरा मोइत्रा बंगाली गायिका थीं. राकेश रोशन के छोटे भाई राजेश रोशन हैं, जो एक जाने-माने संगीतकार हैं.
तंगहाली में बीता शुरुआती जीवन
राकेश रोशन का बचपन से ही फिल्मों के प्रति एक अलग ही जुनून था. जब वह अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, तो वह दोस्तों से पैसे उधार लेकर घर चलाते थे. इस बात का उन्होंने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री रोशंस में खुद खुलासा किया था. साथ ही बताया ता कि अपनी शादी के वक्त वह सिर्फ 200 रुपये कमाते थे.
बतौर एक्टर नहीं मिली सफलता
राकेश रोशन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्ममेकर मोहन कुमार के असिस्टेंट के तौर पर की. साल 1970 में ‘घर-घर की कहानी’ से उन्होंने बतौर अभिनेता डेब्यू किया. राकेश रोशन ने 80 फिल्मों से ज्यादा में बतौर अभिनेता काम किया, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिल सकी, जिसके वो हकदार थे. हालांकि कई रोल्स के लिए उन्हें सराहना मिली थी.
निर्देशन की दुनिया में जमाया सिक्का
अभिनेता के रूप में खास सफलता न मिलने के बाद राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन की कमान संभाली. उनकी पहली फिल्म ‘खुदगर्ज’ बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और यहीं से उनका निर्देशन करियर चमक उठा. इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य भूमिका में थे. फिर क्या था राकेश रोशन ने डायरेक्शन की दुनिया में कमाल कर दिया और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने लगे.
'क' नाम की फिल्मों से रहा है गहरा लगाव
राकेश रोशन ने अपने निर्देशन करियर में क नाम से कई फिल्में बनाई, जिन्होंने उनकी किस्मत के दरवाजे खोलने का काम किया. इन फिल्मों में 'खून भरी मांग', 'किशन कन्हैया' और 'किंग अंकल' जैसी फिल्में भी शामिल हैं, जो सफल रहीं. साल 1995 रिलीज हुई 'करण अर्जुन' ब्लॉकबस्ट साबित हुई. इसके बाद राकेश ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को साल 2000 में फिल्म 'कहो ना प्यार है' से लॉन्च किया, जो जबरदस्त हिट रही थी. ऋतिक के हिट करियर के पीछे राकेश रोशन का बहुत बड़ा हाथ है.
राकेश रोशन को मले कई अवॉर्ड्स
राकेश रोशन को हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं. राकेश रोशन को ‘कहो ना... प्यार है’ और ‘कोई... मिल गया’ के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्मफेयर पुरस्कार मिले.