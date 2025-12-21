Rajyoga 2026: 1 जनवरी 2026 को बनेंगे 3 दुर्लभ राजयोग, शुक्रादित्य योग के साथ इन राशियों के खुलेंगे भाग्य

Shubh Yoga

जल्द ही नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है. नए साल का पहला दिन यानि 1 जनवरी 2026, बहुत शुभ होने वाला है. इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. चार महत्वपूर्ण ग्रह इस दिन एक ही राशि में विराजमान हैं. इन ग्रहों के एक साथ होने से 1 जनवरी 2026 का दिन एक विशेष दिन बन रहा है.