  • Rajyoga 2026: 1 जनवरी 2026 को बनेंगे 3 दुर्लभ राजयोग, शुक्रादित्य योग के साथ इन राशियों के खुलेंगे भाग्य

Rajyoga 2026: 1 जनवरी 2026 को बनेंगे 3 दुर्लभ राजयोग, शुक्रादित्य योग के साथ इन राशियों के खुलेंगे भाग्य

Rajyoga 2026: साल 2026 का पहला दिन बहुत शुभ और फलदायी होने वाला है. साल 2026 के पहले दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. यह शुभ योग इन 3 राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे और लाभ और मान-सम्मान दिलाएंगे.


By: Tavishi Kalra | Published: December 21, 2025 1:15:00 PM IST

Rajyoga 2026: 1 जनवरी 2026 को बनेंगे 3 दुर्लभ राजयोग, शुक्रादित्य योग के साथ इन राशियों के खुलेंगे भाग्य - Photo Gallery
1/6

Shubh Yoga

जल्द ही नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है. नए साल का पहला दिन यानि 1 जनवरी 2026, बहुत शुभ होने वाला है. इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. चार महत्वपूर्ण ग्रह इस दिन एक ही राशि में विराजमान हैं. इन ग्रहों के एक साथ होने से 1 जनवरी 2026 का दिन एक विशेष दिन बन रहा है.

Rajyoga 2026: 1 जनवरी 2026 को बनेंगे 3 दुर्लभ राजयोग, शुक्रादित्य योग के साथ इन राशियों के खुलेंगे भाग्य - Photo Gallery
2/6

Kundali

किसी भी राजयोग के बनने से व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता, मान-सम्मान, धन का लाभ मिलता है. इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं. चार ग्रह जब एक राशि में विराजमान होते हैं तो चतुर्ग्रही योग बनता है.

Rajyoga 2026: 1 जनवरी 2026 को बनेंगे 3 दुर्लभ राजयोग, शुक्रादित्य योग के साथ इन राशियों के खुलेंगे भाग्य - Photo Gallery
3/6

Rajyog in Sagittarius

इस दिन धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र के साथ विराजमान है. 1 जनवरी 2026 को धनु राशि में शुक्र और सूर्य की युति से शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा, साथ ही बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा, साथ ही मंगल और सूर्य की युति से मंगलादित्य राजयोग का निर्माण होगा.

Rajyoga 2026: 1 जनवरी 2026 को बनेंगे 3 दुर्लभ राजयोग, शुक्रादित्य योग के साथ इन राशियों के खुलेंगे भाग्य - Photo Gallery
4/6

Aries

मेष राशि वालों के लिए साल का पहला दिन 1 जनवरी बहुत शुभ और लकी रहेगा. इस दिन शुभ योगों के निर्माण के कारण इस दिन को खास बना रहा है. इस दिन धन, करियर और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. साल का पहला दिन आपके लिए नई दिशा लेकर आएगा.

Rajyoga 2026: 1 जनवरी 2026 को बनेंगे 3 दुर्लभ राजयोग, शुक्रादित्य योग के साथ इन राशियों के खुलेंगे भाग्य - Photo Gallery
5/6

Libra

तुला राशि वालों के लिए साल का पहला दिन यानि 1 जनवरी का दिन लकी रहेगा. इस दिन बनने वाले शुभ योग आपके जीवन में नई दिशा और लाभ लेकर आएंगे. धनु राशि में बनने वाले चतुर्ग्रही योग आपके लिए नई उम्मीदें और नई खुशियां लेकर आएंगे.

Rajyoga 2026: 1 जनवरी 2026 को बनेंगे 3 दुर्लभ राजयोग, शुक्रादित्य योग के साथ इन राशियों के खुलेंगे भाग्य - Photo Gallery
6/6

Sagittarius

धनु राशि वालों को इस चतुर्ग्रही योग के बनने से व्यापार में तरक्की, आर्थिक कार्य में नए अवसर, फंसा हुआ धन मिलना और शिक्षा व विदेश यात्रा में सफलता हाथ लग सकती है.

Tags:
1st january 2026Kundalirajyogsanyogshukraaditya yogazodiac signs
