  • लुक्स पर ट्रोल हुए Rajkummar Rao बोले- ‘मेरी पहचान मेरी कला’, किरदार के लिए बदला हुलिया; गांगुली बायोपिक पर अपडेट

लुक्स पर ट्रोल हुए Rajkummar Rao बोले- ‘मेरी पहचान मेरी कला’, किरदार के लिए बदला हुलिया; गांगुली बायोपिक पर अपडेट

Rajkummar Rao: राजकुमार राव को इंडस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल एक्टर में से एक माना जाता है. वह अपने रोल के लिए कड़ी मेहनत करते है, और उसी हिसाब से फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते है. उन्होंने “ट्रैप” और “बॉस” जैसी फिल्मों के लिए ऐसा किया है. उन्होंने शेयर किया कि वजन क्यों बढ़ा और सौरव गांगुली की बायोपिक पर भी बड़ा अपडेट भी बताया है. 


By: Mohammad Nematullah | Published: February 18, 2026 5:19:36 PM IST

What did Rao write after sharing the post - Photo Gallery
1/7

राव ने पोस्ट शेयर कर क्या लिखा? (What did Rao write after sharing the post?)

राव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर एक लंबे नोट में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म, "निकम" के लिए वज़न बढ़ाया है. "निकम" देश के जाने-माने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और पॉलिटिशियन, उज्ज्वल निकम की बायोपिक है.

What did he say about Ganguly - Photo Gallery
2/7

गांगुली पर क्या कहा? (What did he say about Ganguly?)

राव ने यह भी बताया कि वह पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक पर काम शुरू करने वाले है. इसलिए वह फिर से वजन कम करने पर काम शुरू करेंगे.

Rao mentioned the film - Photo Gallery
3/7

राव ने फिल्म का किया जिक्र (Rao mentioned the film)

इसके अलावा अपने पोस्ट में राजकुमार राव ने अपनी उन फिल्मों का भी ज़िक्र किया जिनके लिए उन्होंने वजन कम किया करेंगे. वजन बढ़ाया और अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है.

My identity is determined by my art - Photo Gallery
4/7

'मेरी पहचान मेरी कला से तय होती' ('My identity is determined by my art')

अपने पोस्ट की शुरुआत में राजकुमार ने लिखा, "मेरी पहचान मेरी कला से तय होती है." एक्टर ने फिर कहा, "मैंने अभी-अभी अपनी अगली बायोपिक, निकम की शूटिंग खत्म की है, और हां, मुझे इसके लिए फिजिकल बदलाव करने पड़े, जिसका मुझे सच में मज़ा आता है. मैं प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल तब तक नहीं करता जब तक मैं अपनी कोशिशों से मनचाहा लुक न पा लूं, जैसा मैंने निकम में किया था."

What did Rao say next? - Photo Gallery
5/7

राव ने आगे क्या बताया? (What did Rao say next?)

एक्टर ने अपने पोस्ट में आगे बताया कि सभी ने मुझे कहा कि 'बॉस' के लिए आधा मारिजुआना एडिक्ट न बनो और इतना वजन न बढ़ाओ. उन्होंने मुझे यह भी सलाह दी कि 'ट्रैप्ड' के लिए खाना न छोड़ूं और इतना वजन कम न करूं, या 'श्रीकांत' की शूटिंग के दौरान जब कैमरा बंद हो तो अंधे की तरह एक्टिंग न करूं.

Why did Rao gain weight - Photo Gallery
6/7

राव ने क्यों वजन बढ़ाया? (Why did Rao gain weight?)

'निकम' के लिए मुझे लगभग 9-10 kg वज़न बढ़ाना था और मैं दिन में दो पिज़्ज़ा, ढेर सारी मिठाइयां, अपने पसंदीदा आलू पराठे और बिरयानी खा रहा था. मैं कैरेक्टर जैसा दिखने के लिए कोई ग्लैमरस मेकअप नहीं कर रहा था. मुझे उम्मीद है कि जब आप फिल्म देखेंगे, जो जल्द ही रिलीज हो रही है, तो आप मेरी सारी मेहनत देखेंगे.

He is working on Sourav Gangulys biopic - Photo Gallery
7/7

वह सौरव गांगुली की बायोपिक के लिए काम (He is working on Sourav Ganguly's biopic)

एक्टर ने कहा, "अब बदलाव का समय है. यह उन एक्स्ट्रा पाउंड को कम करने और गांगुली, हमारे अपने दादाजी की तरह लूज़ होने का समय है. मैं आपको एंगेज्ड और एंटरटेन रखने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करूंगा."

