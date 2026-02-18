लुक्स पर ट्रोल हुए Rajkummar Rao बोले- ‘मेरी पहचान मेरी कला’, किरदार के लिए बदला हुलिया; गांगुली बायोपिक पर अपडेट

'मेरी पहचान मेरी कला से तय होती' ('My identity is determined by my art')

अपने पोस्ट की शुरुआत में राजकुमार ने लिखा, "मेरी पहचान मेरी कला से तय होती है." एक्टर ने फिर कहा, "मैंने अभी-अभी अपनी अगली बायोपिक, निकम की शूटिंग खत्म की है, और हां, मुझे इसके लिए फिजिकल बदलाव करने पड़े, जिसका मुझे सच में मज़ा आता है. मैं प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल तब तक नहीं करता जब तक मैं अपनी कोशिशों से मनचाहा लुक न पा लूं, जैसा मैंने निकम में किया था."