तंगहाली में बीता शुरुआती जीवन, पानी पीकर करते थे गुजारा; एक-एक पैसे के लिए था संघर्ष, आज 80 करोड़ के हैं मालिक

राजुकमार राव का असली नाम क्या है?

राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1984 को हरियाणा के गुड़गांव (अब गुरुग्राम) के प्रेम नगर में राज कुमार यादव के रूप में हुआ था. उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता. उनके परिवार में दो बड़े भाई-बहन और तीन चचेरे भाई-बहन भी थे. राजकुमार राव के पिता सत्य प्रकाश यादव हरियाणा के राजस्व विभाग में सरकारी कर्मचारी थे, जबकि उनकी मां कमलेश यादव गृहिणी थीं। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले राजकुमार ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बॉलीवुड में खास पहचान बनाई.