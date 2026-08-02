राजसी ठाठ में बीता बचपन, बापू से एक मुलाकात से बदली जिंदगी… भारत की वो महिला जिन्होंने देश को दिया AIIMS

Rajkumari Amrit Kaur Biography: महलों की शानो-शौकत, विदेशी शिक्षा और एक राजसी जीवन… सब कुछ उनकी किस्मत में था. लेकिन एक मुलाकात ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी. उन्होंने राजसी सुख-सुविधाएं छोड़कर महात्मा गांधी का रास्ता चुना, आजादी की लड़ाई में जेल गईं, लाठियां खाईं और स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनकर देश को ऐसी सौगात दी, जिसका फायदा आज करोड़ों लोग उठा रहे हैं. ये कहानी है राजकुमारी अमृत कौर की, जिनकी दूरदृष्टि और संघर्ष की बदौलत भारत को AIIMS जैसा विश्वस्तरीय चिकित्सा संस्थान मिला.