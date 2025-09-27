जानी, मैं तुम्हारे साथ… 22 साल छोटी इस हसीना के साथ नहाना चाहते थे Raaj Kumar, एक्ट्रेस ने कहा- ‘अगर आप…’ - Photo Gallery
Raaj Kumar Moushumi Chatterjee bathing scene: बॉलीवुड के सुपरस्टार राज कुमार एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. इसी फिल्म के दौरान उन्होंने अपने से 22 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ नहाना का सीन शूट करने की इच्छा जाहिर की थी.

By: Preeti Rajput | Published: September 27, 2025 9:33:47 AM IST

राजकुमार ने फिल्म में किया शानदार काम

बॉलीवुड की दुनिया में कई सुपरस्टार्स ने अपने काम से खूब पॉपूलैरिटी हासिल की है. इस लिस्ट में सुपरस्टार राज कुमार का नाम भी शामिल है. उन्होंने अपने करियर में कई बेहरतरीन फिल्मों में काम किया है. उनकी जबरदस्त एक्टिंग और डायलॉग लोगों को खूब पसंद आते थे. लोग उनकी फिल्में सिनेमाघरों में देखने के लिए जाते थे. उनकी एक फिल्म चंबल की कसम में भी काफी अच्छा किरदार निभाया था. हालांकि यह फिल्म बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी.

फिल्म में मौजूद थे कई सुपरस्टार

हालांकि इस फिल्म में नजर आए एक्टर रंजीत ने कपिल शर्मा शो के दौरान एक खुलासा किया था. राजकुमार की फिल्म 'चंबल की कसम' साल 1980 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ मौसमी चटर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, अमजद खान, रंजीत और फरीदा जलाल नजर आए थे.

'चंबल की कसम' का यादगार किस्सा

'चंबल की कसम' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. हालांकि इस फिल्म का कास्ट और किस्से आज भी याद किए जाते हैं.

बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई थी फिल्म

राज कुमार की फिल्म 'चंबल की कसम' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. हालांकि, इस फिल्म से जुड़े स्टार्स को शूटिंग के दौरान काफी अच्छी यादों को बनाया.

रंजीत ने शेयर किया मजाकिया किस्सा

एक किस्से के बारे में रंजीत ने बताते हुए कहा था कि- शूटिंग के दौरान हमारी फिल्म की पूरी कास्ट नदी के किनारे बैठी हुई थी.

नहाने का सीन शूट करना चाहते थे एक्टर

रंजीत ने आगे कहा कि 'फिल्म की टीम साथ में बैठी हुई था. तभी राज कुमार ने सुझाव देते हुए कहा कि- जानी तुम मौसमी और मेरा नदी में नहाते हुए एक सीन क्यों नहीं शूट करते?

मौसमी ने किया एक्टर संग मजाक

मौसमी ने इस सुझाव पर तुरंत जवाब देते हुए कहा कि- मुझे तैरना नहीं आता है. राज कुमार ने इस पर कहा कि- जानी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम क्यों चिंता करती हो.

मौसमी ने एक्टर को दिया जवाब

रंजीत ने कहा कि 'मौसमी चटर्जी ने मजाकिया अंदाज में बोला- अगर आपकी विग नदी में गिर जाए तो आप मुझे बचाएंगे या फिर अपनी विग को एक्ट्रेस की इस बात पर सब जोर-जोर से हंसने लगे.

