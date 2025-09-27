जानी, मैं तुम्हारे साथ… 22 साल छोटी इस हसीना के साथ नहाना चाहते थे Raaj Kumar, एक्ट्रेस ने कहा- ‘अगर आप…’

राजकुमार ने फिल्म में किया शानदार काम

बॉलीवुड की दुनिया में कई सुपरस्टार्स ने अपने काम से खूब पॉपूलैरिटी हासिल की है. इस लिस्ट में सुपरस्टार राज कुमार का नाम भी शामिल है. उन्होंने अपने करियर में कई बेहरतरीन फिल्मों में काम किया है. उनकी जबरदस्त एक्टिंग और डायलॉग लोगों को खूब पसंद आते थे. लोग उनकी फिल्में सिनेमाघरों में देखने के लिए जाते थे. उनकी एक फिल्म चंबल की कसम में भी काफी अच्छा किरदार निभाया था. हालांकि यह फिल्म बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी.