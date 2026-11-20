‘3 इडियट्स’ से लेकर ‘संजू’ तक, राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी 5 फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर की थी छप्परफाड़ कमाई
Rajkumar Hirani Movies: 20 नवंबर 1962 को नागपुर में जन्मे राजकुमार हिरानी आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं. फिल्मों का निर्देशन शुरू करने से पहले उन्होंने एडिटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. धीरे-धीरे उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और ऐसी फिल्में दीं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में कहानी कहने का अंदाज ही बदल दिया. आज हम आपको डायरेक्टर की कुछ शानदार फिल्मों के बारे में बताएंगे.
मुन्ना भाई MBBS
राजकुमार हिरानी ने बतौर निर्देशक अपनी शुरुआत फिल्म 'मुन्ना भाई MBBS' से की थी. संजय दत्त और अरशद वारसी की इस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ने 2003 में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और कई फिल्म अवॉर्ड भी अपने नाम किए.
3 इडियट्स
राजकुमार हिरानी ने '3 इडियट्स' के जरिए बॉलीवुड को एक यादगार फिल्म दी. आमिर खान, आर. माधवन, शरमन जोशी, करीना कपूर और बोमन ईरानी की इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब पसंद किया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और हिरानी को बेहतरीन निर्देशकों में शामिल कर दिया.
पीके
2014 में राजकुमार हिरानी की फिल्म 'PK' रिलीज हुई. इसने दर्शकों का दिल जीतने के साथ '3 इडियट्स' के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी तोड़ दिए.
संजू
राजकुमार हिरानी ने 'संजू' के जरिए पहली बार बायोपिक जॉनर में हाथ आजमाया. 2018 में रिलीज हुई यह फिल्म अभिनेता संजय दत्त की जिंदगी पर आधारित थी. रणबीर कपूर ने इसमें संजय दत्त का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें खूब तारीफ मिली. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी हिट साबित हुई.
डंकी
राजकुमार हिरानी की फिल्म 'डंकी' 21 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी. शाहरुख खान और तापसी पन्नू स्टारर इस फिल्म में इमोशन, कॉमेडी और शानदार कहानी देखने को मिली.