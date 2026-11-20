‘3 इडियट्स’ से लेकर ‘संजू’ तक, राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी 5 फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर की थी छप्परफाड़ कमाई

Rajkumar Hirani Movies: 20 नवंबर 1962 को नागपुर में जन्मे राजकुमार हिरानी आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं. फिल्मों का निर्देशन शुरू करने से पहले उन्होंने एडिटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. धीरे-धीरे उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और ऐसी फिल्में दीं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में कहानी कहने का अंदाज ही बदल दिया. आज हम आपको डायरेक्टर की कुछ शानदार फिल्मों के बारे में बताएंगे.