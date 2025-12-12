Rajinikanth Net Worth: कितने रईस हैं एक्टर रजनीकांत, कहां से आता है इतना पैसा? जानें नेट वर्थ
Rajinikanth Net Worth: रजनीकांत, जिनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है, भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय सितारों में से एक हैं. एक बस कंडक्टर से सुपरस्टार बनने तक की उनकी यात्रा प्रेरणादायक है. पांच दशक के करियर में उन्होंने बड़ी सफलता हालिस की है.
परिचय
रजनीकांत, जिनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है, 12 दिसंबर 1950 को पैदा हुए थे. वे एक बस कंडक्टर से सुपरस्टार बनने तक का अनोखा सफर तय कर चुके हैं.
रजनीकांत नेट वर्थ
रजनीकांत की कुल संपत्ति लगभग ₹400 से ₹500 करोड़ के बीच बताई जाती है. फिल्मों की कमाई और संपत्तियों की कीमत बदलने से ये आंकड़ा बदलता रहता है.
मुख्य आय के स्रोत
उनकी सबसे बड़ी कमाई फिल्मों से होती है. बड़ी फिल्मों में वे दोहरे अंकों से लेकर तीन अंकों वाले करोड़ों तक फीस लेते हैं. इसके अलावा ब्रांड विज्ञापन, कार्यक्रमों में उपस्थिति और रियल एस्टेट से भी आय होती है.
संपत्तियां और प्रॉपर्टी
चेनई के पोएस गार्डन के पास उनका महंगा घर उनकी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है. उनके पास उच्च श्रेणी की कारें जैसे रोल्स-रॉयस भी हैं. राघवेंद्र मंडपम विवाह हॉल भी उनकी प्रसिद्ध संपत्तियों में शामिल है.
व्यवसायिक रुचियां
अन्य सितारों की तुलना में रजनीकांत के बिजनेस कम हैं. वे मुख्य रूप से प्रॉपर्टी और फिल्म से जुड़े कुछ छोटे निवेश ही करते हैं. वे बड़े-बड़े ब्रांड चलाने वाले स्टार नहीं हैं.
जीवनशैली
उच्च संपत्ति होने के बावजूद राजनीतिकांत बहुत साधारण जीवन जीते हैं. वे सरल, आध्यात्मिक और जमीन से जुड़े रहने के लिए जाने जाते हैं.
दान और समाजसेवा
रजनीकांत गुप्त रूप से और बिना दिखावे के लोगों की मदद करते हैं. उनकी दयालु प्रकृति और समाजसेवा का काम लोगों में उन्हें और प्रिय बनाता है.
रजनीकांत लोकप्रियता और प्रभाव
लगभग पांच दशकों में उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि लोगों के दिलों में भी खास जगह बनाई है. उनका जीवन संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है.