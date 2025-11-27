बेटी-पोती की उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ इन स्टार्स ने दिए इंटीमेट सीन, एक एक्ट्रेस तो 47 साल छोटी थी
बॉलीवुड फिल्मों में लवमेकिंग सीन्स अब आम बात हो गए हैं लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंटीमेट सीन्स के बारे में जिनमें कई सीनियर एक्टर्स ने अपने से उम्र में कहीं छोटी एक्ट्रेस के साथ नजर आए. एक एक्टर और एक्ट्रेस में तो 47 साल का एज डिफ़रेंस था और वह उनकी पोती की उम्र की रही होगी.
36 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ राजेश खन्ना का इंटीमेट सीन
लैला खान ने 2008 की फिल्म वफ़ा: ए डेडली लव स्टोरी में राजेश खन्ना के साथ काम किया था जिसमें दोनों के बीच जबरदस्त हॉट किसिंग सीन्स फिल्माए गए थे. इन सीन्स को देख राजेश खन्ना के फैंस के होश उड़ गए थे. लैला और राजेश खन्ना में 36 साल का एज डिफ़रेंस था. फ्लॉप बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी.
47 साल छोटी जिया खान को बिग बी ने किया था किस
2007 में आई फिल्म निशब्द में अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री जिया खान के बीच लवमेकिंग सीन्स फिल्माए गए थे. फिल्म फ्लॉप रही थी. हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की कास्टिंग को गलत बताया है और कहा है कि ऑडियंस बिग बी को बोल्ड रोल में स्वीकार नहीं कर पाई थी जिससे विवाद हो गया.
नसीर-विद्या के इंटीमेट सीन देख उड़ गए फैंस के होश
2011 में आई फिल्म द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने 29 साल बड़े नसीरुद्दीन शाह के साथ बोल्ड सीन्स देकर सबके होश उड़ा दिए थे. फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी.
विनोद खन्ना माधुरी के किसिंग सीन ने खींचा सबका ध्यान
फिल्म दयावान में 22 साल छोटी माधुरी दीक्षित के साथ विनोद खन्ना का किसिंग सीन फैंस के गले नहीं उतरा था. बाद में माधुरी ने भी इसे करियर की सबसे बड़ी भूल बताया था.
28 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ कमल हासन का इंटीमेट सीन
कमल हासन ने फिल्म ठग लाइफ में 28 साल छोटी एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ इंटीमेट सीन देकर सबको चौंका दिया था. सीन्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे और यूजर्स ने दोनों स्टार्स की जमकर आलोचना की थी.
20 साल छोटी जया के साथ दिया था बोल्ड सीन
1984 में आई फिल्म आवाज में 'आ जानेमन आज तुझे' गाने में अपने से 20 साल छोटी जया प्रदा के साथ राजेश खन्ना ने इंटीमेट सीन दिया था जो उस समय के हिसाब से काफी बोल्ड माना गया था.