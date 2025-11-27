बेटी-पोती की उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ इन स्टार्स ने दिए इंटीमेट सीन, एक एक्ट्रेस तो 47 साल छोटी थी

47 साल छोटी जिया खान को बिग बी ने किया था किस

2007 में आई फिल्म निशब्द में अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री जिया खान के बीच लवमेकिंग सीन्स फिल्माए गए थे. फिल्म फ्लॉप रही थी. हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की कास्टिंग को गलत बताया है और कहा है कि ऑडियंस बिग बी को बोल्ड रोल में स्वीकार नहीं कर पाई थी जिससे विवाद हो गया.