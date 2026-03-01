कार पर किस और माथे पर टायर की मिट्टी, राजेश खन्ना के प्यार में पागल हुआ करती थीं फीमेल फैंस; जानें किस्सा

Girls Used To Kiss Rajesh Khanna Car: बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है. उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में बॉलीवुड पर अपना दबदबाकर बनाकर रखा था. एक्टर का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था. खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था. उनकी कामयाबी या स्टारडम की कहानी एक प्रतिभा प्रतियोगिता जीतने के साथ शुरु हुई थी. जिसके बाद उन्होंने “आखिरी खत” (1966) से सिनेमा में अपना सफर शुरु किया. एक्टर ने रोमांटिक व्यक्तित्व और अनूठी शैली ने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई. उन्होंने आनंद (1971), कटी पतंग (1970) और अमर प्रेम (1972) जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया.