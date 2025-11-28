राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ब्लाइंड भारतीय महिला क्रिकेट टीम से की मुलाकात, बढ़ाया खिलाड़ियों का मनोबल

Rajya Sabha MP Kartikeya Sharma Meets Blind Indian Women Cricket Team: राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने हाल ही में ब्लाइंड भारतीय महिला क्रिकेट टीम की असाधारण खिलाड़ियों से मुलाकात की है. इस दौरान उन्होंने खेल के प्रति उनके समर्पण, जुनून की जमकर तारीफ की है. मुलाकात के दौरान वह खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए भी नज़र आए. इसके अलावा उन्होंने टीम को उनकी उपलब्धियों के लिए भी सम्मानित किया और साथ ही उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे उनकी ज़रूरतों और भविष्य के मैचों के लिए सरकारी और निजी सहयोग सुनिश्चित करने में पूरी तरह से मदद करेंगे.