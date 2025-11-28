  • Home>
  • राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ब्लाइंड भारतीय महिला क्रिकेट टीम से की मुलाकात, बढ़ाया खिलाड़ियों का मनोबल

Rajya Sabha MP Kartikeya Sharma Meets Blind Indian Women Cricket Team: राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने हाल ही में ब्लाइंड भारतीय महिला क्रिकेट टीम की असाधारण खिलाड़ियों से मुलाकात की है.  इस दौरान उन्होंने खेल के प्रति उनके समर्पण, जुनून की जमकर तारीफ की है. मुलाकात के दौरान वह खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए भी नज़र आए. इसके अलावा उन्होंने टीम को उनकी उपलब्धियों के लिए भी सम्मानित किया और साथ ही उन्हें यह आश्वासन दिया कि  वे उनकी ज़रूरतों और भविष्य के मैचों के लिए सरकारी और निजी सहयोग सुनिश्चित करने में पूरी तरह से मदद करेंगे. 


November 28, 2025

Warmly Welcomed - Photo Gallery
1/10

गर्मजोशी से किया स्वागत

राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ब्लाइंड भारतीय महिला क्रिकेट टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया.

Communicated with players - Photo Gallery
2/10

खिलाड़ियों से किया संवाद

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने टीम की प्रत्येक सदस्य के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनके खेल अनुभवों को जानने के बारे में कोशिश भी की.

Huge praise for the team - Photo Gallery
3/10

टीम की जमकर की सरहाना

उन्होंने विशेष रूप से खिलाड़ियों के खेल के प्रति समर्पण और उनकी मानसिक दृढ़ता की बेहद ही खुलकर प्रशंसा की.

Honored the achievements - Photo Gallery
4/10

उपलब्धियों का किया सम्मान

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने टीम की पिछली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों के लिए उन्हें स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया.

Motivating the team to perform better - Photo Gallery
5/10

टीम को बेहतर प्रदर्शन के लिए किया प्रोत्साहित

उन्होंने टीम को भविष्य में और भी ज्यागा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया और हर संभव समर्थन करने का आश्वासन दिया.

The team coach was present during the meeting - Photo Gallery
6/10

मुलाकात के दौरान टीम के कोच रहे मौजूद

इस मुलाकात के दौरान टीम के कोच और सपोर्ट स्टाफ भी मौजूद रहे जिनकी भूमिका की सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जमकर तारीफ भी की.

It was an inspiring moment for the players - Photo Gallery
7/10

खिलाड़ियों के लिए था प्रेरणादायक पल

यह मुलाकात खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्रेरणादायक पल बना, जिसने उनके आत्मविश्वास को और भी ज्यादा बढ़ा दिया.

Players discussed their future with the MP - Photo Gallery
8/10

खिलाड़ियों ने सांसद के साथ की भविष्य की चर्चा

इसके अलावा खिलाड़ियों ने सांसद के साथ आने वाले टूर्नामेंटों और उन्हें आवश्यक सुविधाओं जैसे बेहतर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उनके साथ विस्तार से चर्चा की.

MP Kartikeya Sharma got memorable photographs taken - Photo Gallery
9/10

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने खिंचवाईं यादगार तस्वीरें

इस यादगार पल को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पूरी टीम के साथ सामूहिक रूप से यादगार तस्वीरें भी खिंचवाईं.

10/10

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बढ़ाया मनोबल

इस हाई-प्रोफाइल मुलाकात को ब्लाइंड क्रिकेट के प्रति जागरूकता और टीम के मनोबल को बढ़ाने के लिए बेहद ही सकारात्मक कदम माना जा रहा है.

