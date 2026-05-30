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Rajasthani Mango Pickle: खट्टा-तीखा और मसालेदार! ऐसे बनता है असली राजस्थानी आम का अचार

Rajasthani Mango Pickle: गर्मियों का मौसम आते ही कच्चे आम और अचार की खुशबू घर-घर में फैलने लगती है. खासकर राजस्थान में मई-जून के दौरान महिलाएं सालभर के लिए पारंपरिक आम का अचार तैयार करती हैं. सरसों के तेल और खुशबूदार मसालों से बनने वाला राजस्थानी आम का अचार स्वाद में खट्टा, तीखा और बेहद लाजवाब होता है. इसे रोटी, पराठा, दाल-चावल या सफर के दौरान भी आसानी से खाया जा सकता है. अगर आप घर पर लंबे समय तक चलने वाला स्वादिष्ट अचार बनाना चाहते हैं तो राजस्थानी स्टाइल आम का अचार एक बेहतरीन विकल्प है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 30, 2026 3:33:39 PM IST

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राजस्थान के आम के अचार का अनोखा स्वाद

अचार की बात हो और राजस्थान का जिक्र न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. यहां का पारंपरिक आम का अचार अपने तीखे, खट्टे और मसालेदार स्वाद के लिए पूरे देश में पसंद किया जाता है.

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अचार बनाने के लिए जुटाएं ये सामग्री

1 किलो कच्चे आम, 20 ग्राम सरसों के दाने, 20 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम मेथी दाना, 4 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम नमक, 20 ग्राम हल्दी पाउडर, 30 ग्राम लाल मिर्च पाउडर और 3 कप सरसों का तेल तैयार रखें.

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मसालों का जादू देगा असली स्वाद

कटे हुए आम के टुकड़ों में सरसों, सौंफ, मेथी, कलौंजी, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालें. सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाएं ताकि हर टुकड़े पर मसाले की परत चढ़ जाए.

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सरसों का तेल ऐसे करें तैयार

सरसों के तेल को अच्छी तरह गर्म करें, जब तक उसमें से धुआं निकलना शुरू न हो जाए. इसके बाद तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें. यही तेल अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है.

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जार में भरें और तेल से ढक दें

मसाले लगे आम के टुकड़ों को साफ और सूखे कांच के जार में भरें. ऊपर से ठंडा किया हुआ सरसों का तेल डालें, ताकि सारे आम तेल में पूरी तरह डूब जाएं.

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धूप में रखने से बढ़ेगा स्वाद

जार के मुंह को मलमल के कपड़े से ढककर 3 से 4 दिन तक तेज धूप में रखें. धूप की गर्माहट अचार के स्वाद को निखारने और उसे लंबे समय तक टिकाने में मदद करती है.

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एक साल तक रहेगा सुरक्षित

धूप दिखाने के बाद जार का ढक्कन बंद कर दें. अगर अचार में पानी न जाए और साफ चम्मच का इस्तेमाल किया जाए तो यह अचार आसानी से एक साल तक खराब नहीं होता.

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