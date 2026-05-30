Rajasthani Mango Pickle: खट्टा-तीखा और मसालेदार! ऐसे बनता है असली राजस्थानी आम का अचार

Rajasthani Mango Pickle: गर्मियों का मौसम आते ही कच्चे आम और अचार की खुशबू घर-घर में फैलने लगती है. खासकर राजस्थान में मई-जून के दौरान महिलाएं सालभर के लिए पारंपरिक आम का अचार तैयार करती हैं. सरसों के तेल और खुशबूदार मसालों से बनने वाला राजस्थानी आम का अचार स्वाद में खट्टा, तीखा और बेहद लाजवाब होता है. इसे रोटी, पराठा, दाल-चावल या सफर के दौरान भी आसानी से खाया जा सकता है. अगर आप घर पर लंबे समय तक चलने वाला स्वादिष्ट अचार बनाना चाहते हैं तो राजस्थानी स्टाइल आम का अचार एक बेहतरीन विकल्प है.