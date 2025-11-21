Destination Wedding: उदयपुर बना शादियों का ग्लोबल हब, जानें यहां के टॉप 6 लक्जरी होटलों का एक दिन का है कितना खर्च?

Udaipur Best Wedding Destinations: झीलों की नगरी उदयपुर अब भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का शाही वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है. ताज लेक पैलेस, द लीला पैलेस, ओबेरॉय उदय विलास और सिटी पैलेस जैसे लग्जरी होटल कपल्स की ड्रीम वेडिंग की पहली पसंद बन चुके हैं. यहां रॉयल वेडिंग का खर्च करीब 30 से 70 लाख प्रति दिन का आता है. अब देश ही नहीं विदेश के लोग भी यहां शादी करने के लिए आ रहे हैं.