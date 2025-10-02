बस्तर का दशहरा नहीं दिखाता रावण की हार, बल्कि देवी शक्ति की होती है जयकार

भारत की पहचान उसकी विविधता और सांस्कृतिक परंपराओं से होती है.यहाँ हर त्यौहार के पीछे एक गहरी मान्यता और धार्मिक महत्त्व छुपा होता है.दशहरा पूरे देश में प्रचलित त्योहार है, जिसे आमतौर पर राम-रावण युद्ध और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ और उसके आस-पास के आदिवासी इलाकों में मनाया जाने वाला राजा दशहरा इस सामान्य धारणा से बिल्कुल अलग है। यह त्यौहार न तो राम और रावण की कथा से जुड़ा है और न ही केवल पौराणिक प्रसंगों तक सीमित है. इसे देख कर साफ महसूस होता है कि जब विश्वास और परंपरा मिलते हैं तो समाज कितनी मजबूती से जुड़ जाता है.