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मुझे बस एक छत… 11 साल की बेटी की कस्टडी छोड़ 93 लाख का फ्लैट क्यों लिया? सालों बाद राजा चौधरी ने बताया पूरा सच

Raja Chaudhary on Divorce Controversy: टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्स-कपल श्वेता तिवारी और राजा चौधरी के बीच सालों पुराना तलाक का झगड़ा एक बार फिर खबरों में है. श्वेता तिवारी ने एक बार आरोप लगाया था कि राजा ने उनकी बेटी पलक तिवारी की कस्टडी छोड़ने के बदले ₹93 लाख का फ्लैट मांगा था. अब, काफी समय बाद, राजा चौधरी ने इस आरोप पर खुलकर बात की है और अपना पक्ष रखा है.


By: Shristi S | Last Updated: July 29, 2026 11:01:12 PM IST

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श्वेता तिवारी का राजा चौधरी पर क्या आरोप था? - Photo Gallery
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श्वेता तिवारी का राजा चौधरी पर क्या आरोप था?

तलाक के दौरान एक इंटरव्यू में, श्वेता तिवारी ने दावा किया कि उनकी लीगल टीम ने राजा और पलक के नाम पर एक जॉइंट प्रॉपर्टी का प्रस्ताव दिया था. हालांकि, राजा ने कथित तौर पर अकेले मालिकाना हक की मांग की. श्वेता ने कहा कि राजा तलाक और अपनी बेटी की कस्टडी छोड़ने के लिए तभी सहमत हुए जब उन्हें एक फ्लैट मिला.

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हाल ही में एक इंटरव्यू में, राजा चौधरी ने श्वेता के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया और ऐसा दिखाया गया जैसे उन्होंने अपनी बेटी के बदले प्रॉपर्टी मांगी हो. उनके अनुसार, ऐसा कभी नहीं हुआ.

मुझे बस अपने सिर पर छत चाहिए थी- राजा चौधरी - Photo Gallery
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मुझे बस अपने सिर पर छत चाहिए थी- राजा चौधरी

राजा चौधरी ने बताया कि उस समय वह बहुत मुश्किल समय से गुज़र रहे थे. कई कानूनी मामलों और झगड़ों की वजह से उन्हें किराए पर घर भी नहीं मिल पा रहा था. उन्होंने बस इतना कहा कि फ्लैट उन्हें दे दिया जाए ताकि वह शांति से रह सकें.

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राजा के मुताबिक, जिस 1BHK फ्लैट की बात हो रही है, वह उनके पिता ने उनकी शादी के समय खरीदा था. उनके पिता ने डाउन पेमेंट किया था, जबकि बाद में उन्होंने और श्वेता ने मिलकर EMI भरी थी. राजा का दावा है कि फ्लैट की शुरुआती कीमत करीब 9 लाख रुपये थी.

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राजा चौधरी ने अपनी बेटी पलक तिवारी की कस्टडी के बारे में भी बताया

राजा चौधरी ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने उन्हें अपनी बेटी पलक से मिलने की इजाज़त दी थी. हालांकि, उनका आरोप है कि पलक को मिलने की तय जगह पर नहीं लाया गया. उन्होंने कहा कि वह हर कोर्ट की तारीख पर गए, लेकिन केस आगे बढ़ने में बहुत समय लगा.

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राजा ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की कस्टडी के बदले कभी भी प्रॉपर्टी की मांग नहीं की. उनके मुताबिक, उन्होंने सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में शांति और रहने के लिए एक घर मांगा था. उन्होंने अफ़सोस जताया कि इसे ऐसे दिखाया गया जैसे उन्होंने अपनी बेटी का सौदा कर लिया हो.

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Palak TiwariRaja Chaudhary On Shweta Tiwarishweta tiwari
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