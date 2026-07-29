मुझे बस एक छत… 11 साल की बेटी की कस्टडी छोड़ 93 लाख का फ्लैट क्यों लिया? सालों बाद राजा चौधरी ने बताया पूरा सच

Raja Chaudhary on Divorce Controversy: टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्स-कपल श्वेता तिवारी और राजा चौधरी के बीच सालों पुराना तलाक का झगड़ा एक बार फिर खबरों में है. श्वेता तिवारी ने एक बार आरोप लगाया था कि राजा ने उनकी बेटी पलक तिवारी की कस्टडी छोड़ने के बदले ₹93 लाख का फ्लैट मांगा था. अब, काफी समय बाद, राजा चौधरी ने इस आरोप पर खुलकर बात की है और अपना पक्ष रखा है.