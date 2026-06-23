जब पर्दे पर हैवान बन जाते थे राज बब्बर, इन 6 फिल्मों में एक्टर की खलनायकी देख कांप उठे थे दर्शक; देखें लिस्ट
Raj Babbar As Villain: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज बब्बर ने सिनेमाई दुनिया में कई फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाई. इन फिल्मों में उन्होंने ऐसा किरदार किया, जिसे देख दर्शक डर जाया करते हैं. कभी-कभी तो लोग उन्हें देख कर ही खौफ खाते हैं. चलिए जानते हैं उनकी वो फिल्मों, जिनमें उन्होंने खलनायक का रोल किया.
इंसाफ का तराजू
साल 1980 में फिल्म 'इंसाफ का तराजू' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक सीन था, जिसमें रमेश आर गुप्ता (राज बब्बर) को जीनत अमान से जबरदस्ती करना था. सीन में भारती (जीनत अमान) एक सफल मॉडल होती है और उसका बॉयफ्रेंड अशोक (दीपक पाराशर) उसका पूरा साथ देता है. एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के बाद भारती की मुलाकात अमीर कारोबारी रमेश गुप्ता (राज बब्बर) से होती है. रमेश उस पर बुरी नजर रखता है और उसके मना करने के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती करता है. इतना ही नहीं, बाद में रमेश, भारती की छोटी बहन नीता (पद्मिनी कोल्हापुरे) संग भी गंदी हरकत करता है. बाद में भारती, रमेश की हत्या कर देती थी.
आंखें
साल 1993 में गोविंदा और चंकी पांडे की फिल्म 'आंखें' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में राज बब्बर ने मुख्यमंत्री और सारंग की भूमिका अदा की थी.
साजिश
राजकुमार कोहली के निर्देशन में साल 1998 में फिल्म 'साजिश' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में राज बब्बर ने प्रकाश की भूमिका में थी. इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, राज कुमार और डिंपल कपाड़िया मुख्य भूमिका में थे.
याराना
डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक थ्रिलर फिल्म में ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित, राज बब्बर, कादर खान और शक्ति कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. सबसे खास बात ये है कि राज बब्बर को फिल्म में जेबी की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक श्रेणी में फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था.
जिद्दी
राज बब्बर की फिल्मों के अगर आप फैन हैं, तो आपको यह फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए. इस फिल्म में सनी देओल और रवीना टंडन मुख्य भूमिकाओं में थे. राज बब्बर ने जिंदल का किरदार निभाया था, जो शहर में गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देता है.
दाग द फायर
राज बब्बर ने इस फिल्म में तेजेश्वर सिंघल का किरदार निभाया था, जो एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अपने दामाद का साथ देता है. जिसने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा मुकदमा चलाया है.