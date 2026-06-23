जब पर्दे पर हैवान बन जाते थे राज बब्बर, इन 6 फिल्मों में एक्टर की खलनायकी देख कांप उठे थे दर्शक; देखें लिस्ट

इंसाफ का तराजू

साल 1980 में फिल्म 'इंसाफ का तराजू' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक सीन था, जिसमें रमेश आर गुप्ता (राज बब्बर) को जीनत अमान से जबरदस्ती करना था. सीन में भारती (जीनत अमान) एक सफल मॉडल होती है और उसका बॉयफ्रेंड अशोक (दीपक पाराशर) उसका पूरा साथ देता है. एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के बाद भारती की मुलाकात अमीर कारोबारी रमेश गुप्ता (राज बब्बर) से होती है. रमेश उस पर बुरी नजर रखता है और उसके मना करने के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती करता है. इतना ही नहीं, बाद में रमेश, भारती की छोटी बहन नीता (पद्मिनी कोल्हापुरे) संग भी गंदी हरकत करता है. बाद में भारती, रमेश की हत्या कर देती थी.