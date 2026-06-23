फिल्म का एक खौफनाक सीन, जिसमें राज बब्बर ने पार कर दी थी हैवानियत की हद, शादीशुदा होने के बाद भी हुआ प्यार

शादीशुदा होने के बाद कर बैठे इश्क

उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. एक्ट्रेस अपनी पीढ़ी की सबसे सफल और लोकप्रिय एक्ट्रेस में से एक थीं. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ने उनके करियर और जीवन को बर्बाद कर दिया. अभिनेत्री को शादीशुदा एक्टर राज बब्बर से प्यार हो गया था, जो उस वक्त अपनी पत्नी नादिरा बब्बर के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे. फिर राज बब्बर भी उन्हें दिल दे बैठे. अभिनेता ने स्मिता पाटिल से शादी करने के लिए अपना घर छोड़ दिया. वो भी पत्नी नादिरा को बिना तलाक दिए. लेकिन राज बब्बर और स्मिता पाटिल की शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और प्रतीक बब्बर के जन्म देने के बाद ही अभिनेत्री की मौत हो गई. मात्र 31 वर्ष की उम्र में अभिनेत्री की मौत हो गई थी. हालांकि, आपको बता दें कि उनकी मौत के बाद, राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास लौट आए और आज भी उनके साथ ही रहते हैं.