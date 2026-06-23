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फिल्म का एक खौफनाक सीन, जिसमें राज बब्बर ने पार कर दी थी हैवानियत की हद, शादीशुदा होने के बाद भी हुआ प्यार

Raj Babbar: सिनेमाई दुनिया में कुछ ऐसे एक्टर आते हैं, जिन्हें एक सीन से इतनी पहचान मिल जाती है, जितना वो सोच भी नहीं सकते थे. ऐसा ही कुछ एक दिल दहला देने वाला सीन, फिल्म में राज बब्बर द्वारा फिल्माया गया था. जिसे देख दर्शक उन्हें गुस्से की नजर से देखने लगे थे. इतना ही नहीं, अभिनेता-पॉलिटिशियन राज बब्बर अपने निजी जीवन को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहे. चलिए एक नजर डालते हैं उनकी कॉन्ट्रोवर्सियल लाइफ पर.


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 23, 2026 10:40:19 AM IST

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1977 से फिल्मी दुनिया में रखा कदम - Photo Gallery
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1977 से फिल्मी दुनिया में रखा कदम

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक होने के बाद राज बब्बर मुंबई चले गए थे. अभिनेता ने साल 1977 में फिल्म 'किस्सा कुर्सी का' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. हालांकि, उन्हें अपनी पहली सफलता बीआर चोपड़ा की फिल्म 'इंसाफ का तराजू में' एक दुष्कर्मी की भूमिका निभाई थी, जिसने उन्हें काफी पहचान दिलाई.

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जब एक्ट्रेस संग करना था गंदा काम

साल 1980 में बी आर चोपड़ा के निर्देशन में फिल्म 'इंसाफ का तराजू' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक सीन था, जिसमें रमेश आर गुप्ता (राज बब्बर) को जीनत अमान से जबरदस्ती करना था. हालांकि इस सीन के दौरान अभिनेता बहुत डर गए थे, फिर जीनत अमान के समझाने पर वो सीन पूरा हुआ था. फिल्म की कहानी की बात करें, तो उसमें भारती (जीनत अमान) एक सफल मॉडल होती है और उसका बॉयफ्रेंड अशोक (दीपक पाराशर) उसका पूरा साथ देता है. एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के बाद भारती की मुलाकात अमीर कारोबारी रमेश गुप्ता (राज बब्बर) से होती है. रमेश उस पर बुरी नजर रखता है और उसके मना करने के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती करता है.

राज बब्बर - Photo Gallery
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हीरोइन की बहन के साथ भी की बदसलूकी

इसके बाद भारती अदालत में रमेश को सजा दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वह उसे दोषी साबित नहीं कर पाती. इस घटना की गवाह उसकी छोटी बहन नीता (पद्मिनी कोल्हापुरे) होती है. दोनों बहनें शहर छोड़कर नई जगह रहने चली जाती हैं. कुछ समय बाद नीता भी नौकरी की तलाश के दौरान रमेश के जाल में फंस जाती है और उसके अपराध का शिकार बनती है. अपनी बहन के साथ हुई इस घटना से टूट चुकी भारती आखिरकार रमेश की हत्या कर देती है.

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शादीशुदा होने के बाद कर बैठे इश्क

उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. एक्ट्रेस अपनी पीढ़ी की सबसे सफल और लोकप्रिय एक्ट्रेस में से एक थीं. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ने उनके करियर और जीवन को बर्बाद कर दिया. अभिनेत्री को शादीशुदा एक्टर राज बब्बर से प्यार हो गया था, जो उस वक्त अपनी पत्नी नादिरा बब्बर के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे. फिर राज बब्बर भी उन्हें दिल दे बैठे. अभिनेता ने स्मिता पाटिल से शादी करने के लिए अपना घर छोड़ दिया. वो भी पत्नी नादिरा को बिना तलाक दिए. लेकिन राज बब्बर और स्मिता पाटिल की शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और प्रतीक बब्बर के जन्म देने के बाद ही अभिनेत्री की मौत हो गई. मात्र 31 वर्ष की उम्र में अभिनेत्री की मौत हो गई थी. हालांकि, आपको बता दें कि उनकी मौत के बाद, राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास लौट आए और आज भी उनके साथ ही रहते हैं.

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शाहरुख ने पूछा- आप सच में किस करते हो?

आप की अदालत के एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने हंसते हुए राज बब्बर के साथ जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया था. उन्होंने बताया कि थिएटर के दिनों में वे अक्सर सीन और एक्टिंग को लेकर काफी उत्सुक रहते थे. शाहरुख ने कहा कि एक नाटक में राज बब्बर और रोहिणी हट्टंगड़ी के बीच एक रोमांटिक सीन था. उस समय थिएटर में सीन को काफी वास्तविक अंदाज में निभाया जाता था. शाहरुख ने राज बब्बर से पूछ लिया, 'अंकल, क्या आप सच में उन्हें किस करते हैं?' इस सवाल पर राज बब्बर ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, टबेटा, इसका जवाब मुझसे नहीं, जाकर आंटी से पूछ लो. वही तुम्हें सही बताएंगी.' राज बब्बर का यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे थे.

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इन फिल्मों में निभाए विलेन के रोल

राज बब्बर ने अपने फिल्मी करियर में कई यादगार विलन की भूमिका निभाई. वे 'इंसाफ का तराजू' के अलावा 'साजिश', 'आंखें', 'दलाल', 'अंदाज', 'द गैम्बलर', 'याराना', 'बरसात', 'जिद्दी', 'गुंडागर्दी', 'दाग: द फायर' और 'इंडियन' जैसी फिल्मों में विलेन के रूप में नजर आए. इन फिल्मों में उनके दमदार अभिनय और खलनायकी अंदाज को दर्शकों ने खूब सराहा.

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