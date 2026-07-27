Benefits of raisin water: आयरन से लेकर पाचन तक, भीगी हुई किशमिश खाने के जानिए फायदे

Benefits of raisin water: किशमिश पानी एक आसान और लोकप्रिय घरेलू पेय है, जिसे किशमिश को रातभर पानी में भिगोकर तैयार किया जाता है. कई लोग इसे सुबह खाली पेट पीना पसंद करते हैं और इसे अपनी हेल्दी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बनाते हैं. हालांकि इंटरनेट पर इसके कई चमत्कारी दावे किए जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार किशमिश पानी कोई जादुई इलाज नहीं, बल्कि संतुलित आहार का एक उपयोगी हिस्सा हो सकता है. अगर इसे सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो यह शरीर को हल्का पोषण सहयोग दे सकता है.