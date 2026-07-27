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Benefits of raisin water: आयरन से लेकर पाचन तक, भीगी हुई किशमिश खाने के जानिए फायदे

Benefits of raisin water: किशमिश पानी एक आसान और लोकप्रिय घरेलू पेय है, जिसे किशमिश को रातभर पानी में भिगोकर तैयार किया जाता है. कई लोग इसे सुबह खाली पेट पीना पसंद करते हैं और इसे अपनी हेल्दी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बनाते हैं. हालांकि इंटरनेट पर इसके कई चमत्कारी दावे किए जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार किशमिश पानी कोई जादुई इलाज नहीं, बल्कि संतुलित आहार का एक उपयोगी हिस्सा हो सकता है. अगर इसे सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो यह शरीर को हल्का पोषण सहयोग दे सकता है.


By: Ranjana Sharma | Published: July 27, 2026 5:23:11 PM IST

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आखिर क्या है किशमिश पानी और क्यों हो रहा है इतना लोकप्रिय?

किशमिश पानी वह पेय है जो किशमिश को 8 से 12 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद तैयार होता है. कुछ लोग केवल इसका पानी पीते हैं, जबकि कई लोग भीगी हुई किशमिश भी खाते हैं. सूखे अंगूर यानी किशमिश में मौजूद कुछ पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं, लेकिन फाइबर का बड़ा हिस्सा किशमिश में ही रहता है. इसलिए इसे पूरे फल का विकल्प नहीं बल्कि हेल्दी वेलनेस ड्रिंक माना जाता है.

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किशमिश पानी में कौन-कौन से पोषक तत्व मिलते हैं?

किशमिश पानी का पोषण मुख्य रूप से किशमिश में मौजूद प्राकृतिक तत्वों से मिलता है. इसमें प्राकृतिक शर्करा, आयरन, पोटैशियम, एंटीऑक्सीडेंट और थोड़ी मात्रा में घुले हुए पोषक तत्व मौजूद हो सकते हैं. हालांकि अधिकतर फाइबर भीगी हुई किशमिश में ही रहता है. पोषण की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी किशमिश इस्तेमाल की गई है और कितनी देर तक उसे भिगोया गया है.

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पाचन और ऊर्जा के लिए कैसे हो सकता है फायदेमंद?

अगर किशमिश पानी के साथ भीगी हुई किशमिश भी खाई जाए तो उसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है. साथ ही किशमिश में मौजूद प्राकृतिक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शरीर को हल्की ऊर्जा देने में सहायक हो सकते हैं. हालांकि इसे कब्ज या कमजोरी का इलाज नहीं माना जा सकता, बल्कि यह संतुलित आहार का एक हिस्सा है.

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आयरन और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत

किशमिश में आयरन पाया जाता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में भूमिका निभाता है. साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि केवल किशमिश पानी एनीमिया या किसी बीमारी का इलाज नहीं है. अगर लगातार थकान या कमजोरी महसूस हो तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए.

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दिल, हड्डियों और त्वचा को मिल सकता है सहयोग

किशमिश में मौजूद पोटैशियम हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है. वहीं कुछ खनिज हड्डियों के सामान्य स्वास्थ्य में भी भूमिका निभाते हैं. पर्याप्त पानी, संतुलित भोजन और एंटीऑक्सीडेंट के साथ यह त्वचा की देखभाल में भी सहायक हो सकता है. हालांकि किसी भी बड़े स्वास्थ्य लाभ के लिए केवल किशमिश पानी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.

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किशमिश पानी बनाने का सही तरीका

सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाली किशमिश को अच्छी तरह धो लें. लगभग एक कप किशमिश को दो कप साफ पानी में डालकर 8 से 12 घंटे तक भिगो दें. सुबह चाहें तो पानी छानकर पी सकते हैं और यदि पाचन ठीक रहता है तो भीगी हुई किशमिश भी खा सकते हैं. इसमें अतिरिक्त चीनी या शहद मिलाने की जरूरत नहीं होती.

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कब पिएं और किन गलतियों से बचें?

ज्यादातर लोग इसे सुबह खाली पेट पीना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि केवल यही समय सबसे सही है. सबसे जरूरी बात नियमितता और संतुलित मात्रा है. बहुत ज्यादा किशमिश इस्तेमाल करने से प्राकृतिक शर्करा की मात्रा बढ़ सकती है. साथ ही भीगी हुई किशमिश फेंकने के बजाय उसे खाना अधिक फायदेमंद माना जाता है क्योंकि उसमें फाइबर मौजूद रहता है.

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किन लोगों को बरतनी चाहिए सावधानी?

डायबिटीज, प्रीडायबिटीज या ब्लड शुगर की समस्या वाले लोगों को किशमिश पानी सीमित मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि किशमिश में प्राकृतिक शर्करा अधिक होती है. जिन लोगों का पेट संवेदनशील है, उन्हें अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस, पेट फूलना या दस्त जैसी समस्या हो सकती है. अगर अंगूर या सूखे फलों से एलर्जी हो तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

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