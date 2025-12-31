  • Home>
  रेहान वाड्रा-अवीवा बेग की अनदेखी तस्वीरें, कब और कहां होगी सगाई?

रेहान वाड्रा-अवीवा बेग की अनदेखी तस्वीरें, कब और कहां होगी सगाई?

Raihan Vadra, Aviva Baig’s unseen pictures: गांधी-वाड्रा परिवार की अगली पीढ़ी के सदस्य यानी रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग के साथ सगाई करने का फैसला लिया है.  फिलहाल, सोशल मीडिया पर इन दोनों की तस्वीरें तेज़ी से वायरल हो रही है. एक निजी समारोह की कुछ खास तस्वीरें अब सार्वजनिक की गई हैं, जिनमें दोनों की केमिस्ट्री और परिवार की सादगी साफ झलक रही है. प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की अवीवा बेग के साथ सगाई की खबरें और तस्वीरें इन दोनों खुब चर्चा का विषय बनी हुई है.


By: DARSHNA DEEP | Last Updated: December 31, 2025 6:58:28 PM IST

रेहान वाड्रा-अवीवा बेग की अनदेखी तस्वीरें, कब और कहां होगी सगाई? - Photo Gallery
1/5

सगाई का आधिकारिक ऐलान

प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लंबे समय की दोस्त अवीवा बेग के साथ सगाई करने वाले हैं. रेहान वाड्रा प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं और उन्होंने देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की है.

Profile of Aviva Baig - Photo Gallery
2/5

अवीवा बेग का परिचय

अवीवा बेग एक पेशेवर और रचनात्मक व्यक्तित्व वाली महिला हैं, जो लंबे समय से रेहान के करीबी सर्कल का हिस्सा रही हैं.अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली में रहता है और उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मॉडर्न स्कूल से पूरी की है. सोशल मीडिया के मुताबिक, वह पेशे से एक फोटोग्राफर हैं और अपने काम के जरिए सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना ज्यादा करती हैं.

Private and modest ceremony - Photo Gallery
3/5

निजी और शालीन समारोह

यह सगाई समारोह परिवार और चुनिंदा दोस्तों की मौजूदगी में निजी और सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाएगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी समेत पूरा परिवार रणथंभौर के होटल शेरबाग में 2 जनवरी तक ठहरेंगे. अगर इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों की बात करें तो ये कार्यक्रम बेहद प्राइवेट रहने वाला है.

Unseen Pictures Viral - Photo Gallery
4/5

अनदेखी तस्वीरें वायरल

सोशल मीडिया पर फिलहाल, इन दोनों की तस्वीरें तेज़ी से वायरल हो रही है. जिसको लाखों लोग खुब पसंद कर रहे हैं. अवीवा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ की एक झलक शेयर की, जहां उन्होंने तीन दिन पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर रेहान के साथ एक तस्वीर अपलोड की थी.

Happiness in the Gandhi family - Photo Gallery
5/5

गांधी परिवार में खुशी का माहौल

इस नए गठबंधन से गांधी-वाड्रा परिवार में जश्न का माहौल है और प्रशंसक सोशल मीडिया पर दोनों को बधाई दे रहे हैं. प्रियंका गांधी के बेटे की सगाई रणथंभौर के सुजान शेर बाग रिसॉर्ट में होगी.

रेहान वाड्रा-अवीवा बेग की अनदेखी तस्वीरें, कब और कहां होगी सगाई? - Photo Gallery

