रेहान वाड्रा-अवीवा बेग की अनदेखी तस्वीरें, कब और कहां होगी सगाई?

Raihan Vadra, Aviva Baig’s unseen pictures: गांधी-वाड्रा परिवार की अगली पीढ़ी के सदस्य यानी रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग के साथ सगाई करने का फैसला लिया है. फिलहाल, सोशल मीडिया पर इन दोनों की तस्वीरें तेज़ी से वायरल हो रही है. एक निजी समारोह की कुछ खास तस्वीरें अब सार्वजनिक की गई हैं, जिनमें दोनों की केमिस्ट्री और परिवार की सादगी साफ झलक रही है. प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की अवीवा बेग के साथ सगाई की खबरें और तस्वीरें इन दोनों खुब चर्चा का विषय बनी हुई है.