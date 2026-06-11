राहुल द्रविड़ की खुली किस्मत, BCCI ने बेटे अन्वय को U19 टीम में दिया मौका, 4 जुलाई से खेलेगा मैच
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ को भारत की अंडर-19 टीम में चुना गया है. बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम का ऐलान किया है. यह दौरा 4 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें युवा भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आएंगे.
विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में चयन
17 वर्षीय अन्वय द्रविड़ को वनडे टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है. उनके साथ रजत बघेल भी विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे. यह पहली बार है जब अन्वय को भारत की अंडर-19 टीम में इतना बड़ा मौका मिला है.
घरेलू क्रिकेट में किया शानदार प्रदर्शन
अन्वय ने हाल के वर्षों में घरेलू क्रिकेट में शानदार खेल दिखाया है. वीनू मांकड़ ट्रॉफी में उन्होंने कर्नाटक अंडर-19 टीम की कप्तानी करते हुए छह मैचों में 220 रन बनाए थे. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 82 रन रहा था.
पहले भी पहन चुके हैं भारत की जर्सी
अन्वय इससे पहले बेंगलुरु में आयोजित त्रिकोणीय सीरीज में भारत अंडर-19 बी टीम का हिस्सा रह चुके हैं. इस टूर्नामेंट में भारत अंडर-19 ए और अफगानिस्तान अंडर-19 टीमों ने भी हिस्सा लिया था. वहां भी उन्होंने अपने प्रदर्शनकिया से प्रभावित था.
टीम की कमान यशबर्धन के हाथों में
श्रीलंका दौरे के लिए यशबर्धन सिंह चौहान को कप्तान बनाया गया है. वहीं लक्ष्य रायचंदानी उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे. दोनों खिलाड़ियों को वनडे और मल्टी-डे दोनों टीमों में नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है.
बड़े भाई समित भी रह चुके हैं चर्चा में
अन्वय के बड़े भाई समित द्रविड़ भी भारत अंडर-19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं. उन्हें 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए चुना गया था, लेकिन चोट के कारण वह मैदान पर नहीं उतर सके थे.
पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का मौका
अब अन्वय द्रविड़ के पास अपने खेल से अलग पहचान बनाने का शानदार अवसर है. क्रिकेट प्रेमियों की नजरें उन पर रहेंगी कि क्या वह अपने पिता राहुल द्रविड़ की तरह भारतीय क्रिकेट में बड़ा नाम बना पाते हैं. श्रीलंका दौरा उनके करियर का एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है.