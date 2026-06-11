राहुल द्रविड़ की खुली किस्मत, BCCI ने बेटे अन्वय को U19 टीम में दिया मौका, 4 जुलाई से खेलेगा मैच

पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का मौका

अब अन्वय द्रविड़ के पास अपने खेल से अलग पहचान बनाने का शानदार अवसर है. क्रिकेट प्रेमियों की नजरें उन पर रहेंगी कि क्या वह अपने पिता राहुल द्रविड़ की तरह भारतीय क्रिकेट में बड़ा नाम बना पाते हैं. श्रीलंका दौरा उनके करियर का एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है.