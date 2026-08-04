कम उम्र में शादी करना पड़ा भारी, पहले डूबा करियर, फिर उजड़ गया घर, भारतीय क्रिकेटर की दर्दनाक कहानी

Rahul Chahar Love Story: भारतीय स्पिनर राहुल चाहर आज 4 अगस्त को 27 साल के हो गए हैं. उनका जन्म साल 1999 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था. वह भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर के चचेरे भाई हैं. वे दोनों ही भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं. हालांकि राहुल चाहर का इंटरनेशनल करियर लंबा नहीं रहा. वह अभी तक भारत के लिए सिर्फ 7 मैच ही खेल पाए हैं. पिछले कई सालों से ही राहुल चाहर टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं. राहुल चाहर का करियर बर्बाद होने के पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी शादी है. दरअसल, राहुल चाहर ने सिर्फ 22 साल की उम्र में शादी रचा ली थी, जो उनके करियर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई.