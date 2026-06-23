आरजी कर मेडिकल कॉलेज से की पढ़ाई, पिता से अलग राह चुनी; सपा के टिकट पर मछलीशहर से बनीं विधायक

कहां से की पढ़ाई?

रागिनी सोनकर के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही काफी तेज रही हैं. उन्होंने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने दिल्ली के एम्स से आंखों की बीमारी में स्पेशलाइजेशन किया, जिससे उनका मेडिकल करियर भी मजबूत रहा.