आरजी कर मेडिकल कॉलेज से की पढ़ाई, पिता से अलग राह चुनी; सपा के टिकट पर मछलीशहर से बनीं विधायक
Ragini Sonkar MLA: समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है. हाल ही में उन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जोरदार भाषण दिया था. ऐसे में आइए जानते हैं कि रागिनी सोनकर कौन हैं?
कौन हैं रागिनी सोनकर?
रागिनी सोनकर यूपी के जौनपुर जिले की मछलीशहर सीट से विधायक हैं. वह समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं. हाल ही में विधानसभा में उनके जोरदार भाषण की काफी चर्चा हुई, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ध्यान से सुनते नजर आए.
कहां से की पढ़ाई?
रागिनी सोनकर के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही काफी तेज रही हैं. उन्होंने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने दिल्ली के एम्स से आंखों की बीमारी में स्पेशलाइजेशन किया, जिससे उनका मेडिकल करियर भी मजबूत रहा.
राजनीतिक परिवार से रखती हैं ताल्लुक
रागिनी का परिवार पहले से राजनीति से जुड़ा रहा है. उनके पिता कैलाश नाथ सोनकर लंबे समय तक विधायक रहे.
किससे की शादी?
रागिनी सोनकर की शादी साल 2020 में डाक्टर संबित मलिक से हुई, जो खुद भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं.
मछलीशहर से पहली बार बनीं विधायक
रागिनी ने अपने पिता से अलग रास्ता चुना और समाजवादी पार्टी जॉइन की. उन्होंने जौनपुर की मछलीशहर सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार को हराकर पहली बार विधायक बनीं, जिससे उनकी पहचान और बढ़ गई.
अपने भाषण को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं
रागिनी सोनकर अपने भाषणों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में विधानसभा में उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर भाषण दिया था. जिसकी खूब चर्चा हुई थी.