Birthday Special: शाही परिवार से था ताल्लुक, ‘लीक वीडियो’ ने तबाह कर दिया करियर; जानें कौन है 90s की ये सेंसेशन

Riya Sen MMS Leak Controversy: बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे गुमानामी और कई अनसुनी कहानियां छिपी होती हैं. बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सुचित्रा सेन  की पोती रिया सेन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. फेमस एक्ट्रेस की पोती होने के बावजूद रिया सेन का सफर काफी उतार चढ़ावों से भरा हुआ रहा. एक्ट्रेस को शोहरत विरासत में मिली थी. लेकिन उनका करियर अक्सर विवादों और सुर्खियों से भरा रहा. जिसकी चर्चा आज तक होती है.


By: Preeti Rajput | Published: January 24, 2026 9:05:36 AM IST

1/6

शाही परिवार से था ताल्लुक

पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आई रिया सेन की खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होते थे. उनकी मां मुनमुन सेन भी एक बेहतरीन और कामयाब एक्ट्रेस थीं. उनकी दादी सुचित्रा सेन भारतीय सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस थी.

2/6

10 साल की उम्र में एक्टिंग

जिसके कारण रिया सेन ने 10 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. साल 1991 में उनकी पहली फिल्म विषकन्या बड़े पर्दे पर रिलीज हुई.

3/6

वायरल हुआ MMS

रिया सेन का करियर ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच उनका एक MMS लीक हो गया. इस वीडियो लीक के कारण वह सुर्खियों में आ गईं. यह वीडियो आग की तरफ वायरल हो गया. रिया को लेकर इंडस्ट्री में हर तरह की बातें होने लगीं.

4/6

विवादों से घिरी रिया सेन

उस समय इंटरनेट नहीं था. लेकिन वीडियो हर तरफ फैस चुका था. रिया ने इस लीक के लिए उस समय उनके बॉयफ्रेंड रह चुके अश्मित पटेल को जिम्मेदार ठहराया. इस विवाद के बाद दोनों अलग हो गए.

5/6

तबाह हो गया करियर

MMS कॉन्ट्रोवर्सी के बाद रिया को काम मिलना कम हो गया. मेकर्स उन्हें फिल्मों में नहीं लेना चाहते थे. ऐसा लगा कि उनका करियर अब खत्म हो चुका है.

6/6

इंडस्ट्री में शानदार वापसी

रिया ने कुछ सालों बाद उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वापसी की. उन्होंने 'रागिनी एमएमएसः रिटर्न्स' और 'मिसमैच 2' जैसी वेब सीरीज में काम किया. इन सीरीज में उनके बोल्ड किरदार ने लोगों का ध्यान फिर से खींचा.

