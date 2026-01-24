Birthday Special: शाही परिवार से था ताल्लुक, ‘लीक वीडियो’ ने तबाह कर दिया करियर; जानें कौन है 90s की ये सेंसेशन

Riya Sen MMS Leak Controversy: बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे गुमानामी और कई अनसुनी कहानियां छिपी होती हैं. बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सुचित्रा सेन की पोती रिया सेन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. फेमस एक्ट्रेस की पोती होने के बावजूद रिया सेन का सफर काफी उतार चढ़ावों से भरा हुआ रहा. एक्ट्रेस को शोहरत विरासत में मिली थी. लेकिन उनका करियर अक्सर विवादों और सुर्खियों से भरा रहा. जिसकी चर्चा आज तक होती है.