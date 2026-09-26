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लीक हुई बिना कपड़ों की क्लिप से परेशान थीं एक्ट्रेस, ड्राइवर-गार्ड तक बार-बार देखते थे वीडियो; फिर उठाया बड़ा कदम

Radhika Apte Leaked Clip: फिल्मों में रोमांटिक और आपत्तिजनक किरदार निभाना एक बात है, लेकिन निजी जिंदगी से जुड़ी कोई क्लिप अचानक लोगों के बीच पहुंच जाए तो हालात बिल्कुल अलग हो जाते हैं. राधिका आप्टे ने एक इंटरव्यू में ऐसे ही दौर को याद किया, जब उनकी एक क्लिप लीक होने के बाद वह इतनी परेशान हो गई थीं कि कई दिनों तक घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई. Lust Stories 3 में नजर आ रही एक्ट्रेस ने क्या खुलासा किया है, चलिए जानें.


By: Shristi S | Published: September 26, 2026 10:38:39 PM IST

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जब राधिका आप्टे का चार दिनों तक घर से निकलना हो गया था मुश्किल - Photo Gallery
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जब राधिका आप्टे का चार दिनों तक घर से निकलना हो गया था मुश्किल

राधिका ने बताया कि जिस क्लिप को लेकर विवाद हुआ, दरअसल, क्लिप में एक्ट्रेस डायरेक्टर अनुराग कश्यप को अपने संवेदनशील अंग दिखा रही थी उसके सामने आने के बाद उन्हें काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़. उन्होंने कहा कि करीब चार दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलीं. उनके मुताबिक, ऐसी चीजें सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उनका असर व्यक्ति के आसपास की जिंदगी तक पहुंच सकता है.

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राधिका के मुताबिक, उनकी स्टाइलिस्ट ने उन्हें बताया था कि उसका ड्राइवर उस क्लिप को बार-बार देख रहा था. वह स्टाइलिस्ट से राधिका के घर जाने को लेकर भी सवाल करता था. एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उनके वॉचमैन ने भी वह क्लिप देख ली थी. इससे उन्हें महसूस हुआ की मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा था.

राधिका आप्टे को सुरक्षा को लेकर सताने लगा था डर - Photo Gallery
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राधिका ने कहा कि उस समय उन्हें अपने घर और सुरक्षा को लेकर भी चिंता होने लगी थी. वह उस वक्त एक अपार्टमेंट में अकेली रहती थीं. उन्होंने बताया कि किसी विवादित या संवेदनशील क्लिप के बाद अनजान लोगों का घर तक पहुंच जाना भी एक वास्तविक डर बन सकता है.

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हालात से परेशान होकर राधिका ने अपने ड्राइवर और स्पॉट दादा से सीधे बात करने का फैसला किया. उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने क्लिप देखी है और साफ कहा कि अगर उन्हें उनके साथ काम करने में कोई परेशानी है तो वे नौकरी छोड़ सकते हैं. लेकिन तब उन दोनों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे उनका ख्याल रखेंगे.

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डर की वजह से छोड़ दिया था राधिका आप्टे ने पसंदीदा प्रोजेक्ट

राधिका आप्टे ने यह भी बताया कि एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे वह बेहद पसंद करती थीं, लेकिन उस समय के माहौल की वजह से उन्हें उससे पीछे हटना पड़ा. उन्होंने प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताया. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें डर था कि उनके फैसले का असर उनके परिवार पर पड़ सकता है. यह फैसला लेना उनके लिए बेहद मुश्किल था क्योंकि उन्होंने पहले कभी डर की वजह से अपने करियर के फैसले नहीं लिए थे.

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राधिका ने साफ किया कि अगर किसी फिल्म की कहानी और किरदार की जरूरत हो तो रोमांटिक और उत्तेजक सीन करना उनके लिए अपने आप में समस्या नहीं है. लेकिन लीक हुई बिना कपड़ों की क्लिप के बाद उन्हें जिस तरह अपनी निजता और सुरक्षा को लेकर चिंता हुई, उसने उन्हें इस पूरे मुद्दे का दूसरा पहलू दिखाया. उन्होंने यह भी बताया कि इस मुश्किल दौर से वह बाद में हिम्मत के साथ बाहर निकलीं.

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Lust Stories 3Radhika Apte
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