लीक हुई बिना कपड़ों की क्लिप से परेशान थीं एक्ट्रेस, ड्राइवर-गार्ड तक बार-बार देखते थे वीडियो; फिर उठाया बड़ा कदम

Radhika Apte Leaked Clip: फिल्मों में रोमांटिक और आपत्तिजनक किरदार निभाना एक बात है, लेकिन निजी जिंदगी से जुड़ी कोई क्लिप अचानक लोगों के बीच पहुंच जाए तो हालात बिल्कुल अलग हो जाते हैं. राधिका आप्टे ने एक इंटरव्यू में ऐसे ही दौर को याद किया, जब उनकी एक क्लिप लीक होने के बाद वह इतनी परेशान हो गई थीं कि कई दिनों तक घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई. Lust Stories 3 में नजर आ रही एक्ट्रेस ने क्या खुलासा किया है, चलिए जानें.