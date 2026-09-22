थोड़ा सा कर लो…  एक बेटी की मां, फिर भी मेकर्स ने रख दी थी अजीब डिमांड; एक्ट्रेस के बिना कपड़ों के शूट को लेकर हुआ था खूब विवाद

Radhika Apte on Uncomfortable Romantic Scene: एक्ट्रेस राधिका आप्टे अपनी बेबाक बातों और बॉलीवुड में अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती है. हाल ही में Zoom को दिए अपने इंडरव्यू में लस्ट स्टोरीज 3 की एक्ट्रेस ने फिल्मों में बिना कपड़े वाले सीन और जरूरत से ज्यादा रोमांटिक और आपत्तिजनक सीन को लेकर अपने शुरुआती करियर का ऐसा खुलासा किया, जिसने शूटिंग के दौरान कलाकारों से की जाने वाली अपेक्षाओं पर सवाल खड़े कर दिए. राधिका ने बताया कि कुछ फिल्मों में ऐसे सीन करने के बाद इंडस्ट्री में उनके बारे में एक खास धारणा बन गई थी.