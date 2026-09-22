थोड़ा सा कर लो… एक बेटी की मां, फिर भी मेकर्स ने रख दी थी अजीब डिमांड; एक्ट्रेस के बिना कपड़ों के शूट को लेकर हुआ था खूब विवाद
Radhika Apte on Uncomfortable Romantic Scene: एक्ट्रेस राधिका आप्टे अपनी बेबाक बातों और बॉलीवुड में अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती है. हाल ही में Zoom को दिए अपने इंडरव्यू में लस्ट स्टोरीज 3 की एक्ट्रेस ने फिल्मों में बिना कपड़े वाले सीन और जरूरत से ज्यादा रोमांटिक और आपत्तिजनक सीन को लेकर अपने शुरुआती करियर का ऐसा खुलासा किया, जिसने शूटिंग के दौरान कलाकारों से की जाने वाली अपेक्षाओं पर सवाल खड़े कर दिए. राधिका ने बताया कि कुछ फिल्मों में ऐसे सीन करने के बाद इंडस्ट्री में उनके बारे में एक खास धारणा बन गई थी.
बिना कपड़े वाले सीन पर राधिका आप्टे के लिए क्या बनी धारणा?
राधिका आप्टे के मुताबिक, करियर के शुरुआती दौर में करीब चार-पांच फिल्मों में बिना कपड़े वाले सीन करने के बाद कुछ लोगों को लगने लगा था कि वह आगे भी ऐसे सीन आसानी से कर लेंगी. एक्ट्रेस ने बताया कि कई बार उन्हें साफ शब्दों में कहना पड़ा कि वह ऐसा नहीं करेंगी. इसके बाद उन्होंने हर ऐसे सीन को लेकर सवाल करना शुरू किया कि आखिर कहानी में उसकी जरूरत क्या है?
थोड़ा सा कर लो ना- राधिका आप्टे
राधिका ने बताया कि कभी कुछ सेकेंड के किसिंग सीन या सेट पर इम्प्रोवाइजेशन के नाम पर भी बदलाव करने की कोशिश की जाती थी, कई बार उनसे कहा जाता था कि थोड़ा सा कर लो ना. उनका कहना था कि अगर कोई चीज स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है और कहानी के लिए जरूरी भी नहीं है, तो कलाकार से उसे करवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है.
राधिका आप्टे के पास एक्शन सीन में भी आया अजीब प्रस्ताव
राधिका ने एक एक्शन सीक्वेंस से जुड़ा अनुभव भी शेयर किया. उनके मुताबिक, शूटिंग के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वह शर्ट के बटना लगाए बिना एक्शन सीन कर सकती हैं. राधिका ने सवाल किया कि जब सीन एक्शन का है तो कपड़ों का इस तरह बदलना क्यों जरूरी है.
इनरवियर तक पहुंच गई बात- राधिका आप्टे
राधिका आप्टे ने बताया कि इसके बाद उनसे सिर्फ ब्रा और अंडरवियर में एक्शन सीन करने को लेकर भी सवाल किया गया. इस पर उन्होंने हैरानी जताते हुए पूछा कि आखिर उनसे करवाना क्या चाहते है. यहां तो बात इनरवियर तक पहुंच गई.
पार्च्ड में बिना कपड़े वाले सीन पर हुआ विवाद
राधिका आप्टे की फिल्म पार्च्ड का एक बिना कपड़े वाला सीन साल 2026 में ऑनलाइन वायरल होने के बाद काफी सुर्खियों और विवाद में आया था. उस वक्त एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्हें इस सीन के सामने आने से परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि उनके किरदार की मांग के मुताबिक ऐसा सीन फिल्म का हिस्सा है. उन्होंने यह भी कहा था कि फिल्म की पहचान सिर्फ उस एक सीन से नहीं होनी चाहिए.
रोमांटिक सीन को लेकर राधिका आप्टे ने रखी अपनी बात
राधिका ने यह भी बताया कि उनके लिए किसी रोमांटिक सीन को सिर्फ इसलिए करना जरूरी नहीं है क्योंकि उसे शूट करना आसान समझा जा रहा है. उनका कहना है कि हर सीन की अपनी कहानी और जरूरत होनी चाहिए. अगर किसी सीन की कहानी से संबंध नहीं है, तो वह उसके बारे में सवाल जरूर करेंगी.
एक बेटी की मां हैं राधिका आप्टे
वर्क फ्रंट पर, राधिका आप्टे अभी एंथोलॉजी फिल्म लस्ट स्टोरीज 3 में नजर आ रही हैं. पर्सनल लाइफ में, एक्ट्रेस ने 2012 में ब्रिटिश म्यूज़िशियन बेनेडिक्ट टेलर से शादी की और साल 2024 में एक बेटी को जन्म दिया.