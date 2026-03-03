Netflix Spy Thriller: धुरंधर के बाद नेटफ्लिक्स पर छाई ये स्पाई थ्रिलर, 8 साल बाद भी नंबर 1!

Alia Bhatt Spy Movie: स्पाई थ्रिलर जॉनर हमेशा से दर्शकों का पसंदीदा रहा है. इस समय जहां ‘धुरंधर’ जैसी स्पाई थ्रिलर चर्चा में है, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक और जासूसी फिल्म दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स के टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है और लंबे समय बाद भी अपनी पकड़ बनाए हुए है. खास बात यह है कि यह फिल्म करीब आठ साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी उतनी ही प्रभावशाली लगती है.