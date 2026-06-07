असहज रोल को तुरंत मना… जाह्नवी कपूर के ग्लैमरस रोल पर मचा बवाल, एक्ट्रेस राशि खन्ना के पुराने बयान ने बॉलीवुड को भी घसीटा
Raashi Khanna Viral Statement: राम चरण की फ़िल्म ‘पेड्डी’ में जाह्नवी कपूर के किरदार को बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दिखाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है; इसके बाद डायरेक्टर बुची बाबू सना ने जनता से माफ़ी मांगी है और विवादित सीन को बदलने का फ़ैसला किया है. इस विवाद के बीच, एक्ट्रेस राशि खन्ना का एक पुराना बयान फिर से चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़िल्मों में महिलाओं को सिर्फ़ ‘ऑब्जेक्ट’ के तौर पर दिखाने का ट्रेंड सिर्फ़ साउथ इंडियन सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में भी ऐसा होता है.
फिल्म पेड्डी में जाह्नवी कपूर के रोल पर नाराजगी
दर्शकों के एक बड़े हिस्से ने फ़िल्म में जाह्नवी कपूर के रोल पर नाराज़गी ज़ाहिर की है. लोगों का कहना है कि उनके किरदार को बहुत ज़्यादा 'ग्लैमरस' और एक 'ऑब्जेक्ट' की तरह दिखाया गया. दर्शकों को लगा कि उनकी कमर और लुक पर बेवजह और बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया, जो उन्हें आपत्तिजनक लगा.
फिल्म पेड्डी के बीच एक्ट्रेस राशि खन्ना का पुराना बयान
इस विवाद के बाद, एक्ट्रेस राशि खन्ना का एक पुराना बयान फिर से चर्चा में आ गया है. पिछले साल एक इंटरव्यू में राशि ने साउथ इंडियन फ़िल्मों में महिलाओं को दिखाए जाने के तरीके पर खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि महिलाओं को इस तरह दिखाना सिर्फ़ साउथ इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है; बॉलीवुड में भी ऐसा अक्सर होता है.
हर आर्टिस्ट की अपनी सीमाएं होती हैं- राशि खन्ना
राशि खन्ना ने साफ़ तौर पर कहा कि यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई एक्टर क्या करने में सहज महसूस करता है. हर आर्टिस्ट की अपनी सीमाएं होती हैं; कुछ लोग ऐसे रोल या सीन करने में सहज होते हैं, तो कुछ नहीं.
असहज रोल को मना कर देती हूं- राशि खन्ना
राशि ने आगे कहा कि वह किसी की निजी पसंद पर कोई टिप्पणी नहीं करतीं. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राशि ने कहा कि उनके लिए सहज महसूस करना सबसे जरूरी है. अगर उन्हें कभी लगता है कि कोई सीन हद पार कर रहा है या उसमें वह अच्छी नहीं लगेंगी, तो वह तुरंत उस रोल के लिए मना कर देती हैं. साउथ में कई कमर्शियल फ़िल्मों में काम करने के बाद, अब वह हिंदी सिनेमा में कंटेंट-बेस्ड प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं.
फ़िल्म 'पेड्डी' के डायरेक्टर ने हंगामे के बीच क्या कहा?
इस बीच, फ़िल्म 'पेड्डी' के डायरेक्टर बुची बाबू सना ने सोशल मीडिया पर बढ़ते हंगामे के बीच अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने एक सार्वजनिक बयान जारी कर उन दर्शकों से माफ़ी मांगी है जिन्हें कुछ सीन देखते समय असहज या अजीब महसूस हुआ.
महिलाओं का अपमान करना नहीं था मकसद- बुची बाबू
डायरेक्टर ने साफ़ किया कि उनका मकसद कभी भी महिलाओं का अपमान करना या उन्हें गलत तरीके से दिखाना नहीं था. उन्होंने दर्शकों की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लिया है और वादा किया है कि जिन दृश्यों से लोगों को बुरा लगा है, उनमें ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे.
फिल्म पेड्डी के विवादित हिस्सों को हटाने का फैसला- बुची बाबू
आखिर में, निर्देशक ने कहा कि सिनेमा दर्शकों के प्यार और जुड़ाव से ही आगे बढ़ता है. एक फ़िल्ममेकर के तौर पर, वह जनता की बदलती सोच और भावनाओं का सम्मान करना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं; इसलिए, फ़िल्म के विवादित हिस्सों को हटाने का फ़ैसला किया गया है.