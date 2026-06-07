असहज रोल को तुरंत मना… जाह्नवी कपूर के ग्लैमरस रोल पर मचा बवाल, एक्ट्रेस राशि खन्ना के पुराने बयान ने बॉलीवुड को भी घसीटा

Raashi Khanna Viral Statement: राम चरण की फ़िल्म ‘पेड्डी’ में जाह्नवी कपूर के किरदार को बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दिखाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है; इसके बाद डायरेक्टर बुची बाबू सना ने जनता से माफ़ी मांगी है और विवादित सीन को बदलने का फ़ैसला किया है. इस विवाद के बीच, एक्ट्रेस राशि खन्ना का एक पुराना बयान फिर से चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़िल्मों में महिलाओं को सिर्फ़ ‘ऑब्जेक्ट’ के तौर पर दिखाने का ट्रेंड सिर्फ़ साउथ इंडियन सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में भी ऐसा होता है.