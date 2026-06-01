‘रहना है तेरे दिल में’ से लेकर ‘3 इडियट्स’ तक, इन फिल्मों में आर माधवन ने निभाई दमदार भूमिका; देखें लिस्ट

13 बी

साल 2009 में विक्रम कुमार के निर्देशन फिल्म '13 बी' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में आर माधवन ने मनोहर की भूमिका निभाई थी. फिल्म में माधवन एक ऐसे आदमी का किरदार निभाते हैं, जो अपने परिवार के साथ 13वीं मंजिल पर एक नए फ़्लैट में रहने आता है. लेकिन वहां उनकी जिंदगी एक ऐसी अलौकिक शक्ति की वजह से उलट-पुलट हो जाती है जो टेलीविजन के जरिए बात करती है.