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‘रहना है तेरे दिल में’ से लेकर ‘3 इडियट्स’ तक, इन फिल्मों में आर माधवन ने निभाई दमदार भूमिका; देखें लिस्ट

R Madhavan Movies: आर माधवन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 90 के दशक के आखिर में हिंदी टीवी धारावाहिकों से की थी. साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म ‘अलायपायुथे’ से उन्हें बड़ी पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने 2001 में फिल्म ‘रहना है तेरे दिल में’ से बॉलीवुड में कदम रखा. आइए नजर डालते हैं उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों पर. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 1, 2026 5:27:00 PM IST

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13B - Photo Gallery
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13 बी

साल 2009 में विक्रम कुमार के निर्देशन फिल्म '13 बी' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में आर माधवन ने मनोहर की भूमिका निभाई थी. फिल्म में माधवन एक ऐसे आदमी का किरदार निभाते हैं, जो अपने परिवार के साथ 13वीं मंजिल पर एक नए फ़्लैट में रहने आता है. लेकिन वहां उनकी जिंदगी एक ऐसी अलौकिक शक्ति की वजह से उलट-पुलट हो जाती है जो टेलीविजन के जरिए बात करती है.

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रहना है तेरे दिल में

साल 2001 में आर माधवन अभिनीत फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अभिनेता मैडी का किरदार निभाते हैं, जो रीना (दीया मिर्जा) का दिल जीतने के लिए राजीव होने का नाटक करता है. वही आदमी जिससे रीना की शादी होने वाली है. लेकिन जब आखिरकार सच सामने आता है, तो वह उसके नतीजों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता.

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3 इडियट्स

साल 2009 में राजकुमार हिरानी के निर्देशन में यह फिल्म रिलीज हुई थी. इस फिल्म में आर माधवन ने फरहान की भूमिका निभाई थी, जो रैंचो और राजू का एक वफ़ादार दोस्त है. उनका सधा हुआ अभिनय कहानी में भावनात्मक गहराई और सच्चाई जोड़ता है, और यह साबित करता है कि सादगी भी कितनी असरदार हो सकती है.

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रॉकेट्री- द नंबी इफेक्ट

इस दमदार बायोपिक ड्रामा में, आर माधवन नम्बी नारायणन का किरदार निभाते हैं. जो असल ज़िंदगी के एक एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे और जिन पर जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया था.

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तनु वेड्स मनु

साल 2011 में फिल्म तनु वेड्स मनु रिलीज हुई थी. इस रोमांटिक कॉमेडी में, आर माधवन एक NRI डॉक्टर का किरदार निभाते हैं, जिसका नरम-दिल और सौम्य स्वभाव, तेज-तर्रार तनु (कंगना रनौत) के बिल्कुल विपरीत है, जिससे परदे पर दोनों के बीच एक बेहद प्यारी केमिस्ट्री देखने को मिलती है.

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शैतान

इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में, आर माधवन एक ऐसे खूंखार किरदार में ढल जाते हैं. जो कम उम्र की लड़कियों को जानलेवा बलिदान देने के लिए बहकाता है. और इस तरह वे अपना एक ऐसा डरावना पहलू दिखाते हैं जो उनकी पिछली फ़िल्मों में शायद ही कभी देखने को मिला हो. इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे.

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विक्रम मेधा

साल 2017 में आर माधवन और विजय सेतुपति पहली बार विक्रम वेधा फिल्म में एक साथ नजर आए थे. एक दमदार और भावनात्मक रूप से जटिल अभिनय करते हुए, आर माधवन एक परेशान पुलिसवाले के रूप में चमकते हैं, जो विजय सेतुपति द्वारा निभाए गए एक चालाक गैंगस्टर के साथ नैतिक लड़ाई में उलझा हुआ है.

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